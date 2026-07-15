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Нафтогаз" домовляється про довгострокове постачання американського газу в Україну

"Нафтогаз" опрацює постачання LNG зі США
"Нафтогаз" опрацює постачання LNG зі США

"Нафтогаз" та американська Argent LNG уклали угоду щодо можливості довгострокового постачання зрідженого природного газу зі США. Сторони планують опрацювати моделі постачання LNG із майбутнього термінала Argent LNG у штаті Луїзіана до європейських регазифікаційних потужностей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Після регазифікації газ може транспортуватися в Україну та інші країни Центральної, Східної і Південної Європи. Серед можливих елементів співпраці також розглядається використання українських підземних сховищ газу.

Окремо "Нафтогаз" та Argent LNG планують вивчити можливості співпраці з фінансовими установами уряду США та європейськими партнерами.

"Підписання меморандуму є важливим кроком до побудови довгострокового партнерства з американською LNG-галуззю. Це відповідає стратегії "Нафтогазу" з диверсифікації постачання газу та зміцнення енергетичної безпеки України", — зазначив CEO групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вперше самостійно забронювала потужності газового терміналу в ЄС. Група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації зрідженого природного газу (LNG) в Європі, отримавши доступ до інфраструктури LNG-терміналу в Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року.

Автор:
Тетяна Гойденко