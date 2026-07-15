Нафтогаз" домовляється про довгострокове постачання американського газу в Україну

"Нафтогаз" та американська Argent LNG уклали угоду щодо можливості довгострокового постачання зрідженого природного газу зі США. Сторони планують опрацювати моделі постачання LNG із майбутнього термінала Argent LNG у штаті Луїзіана до європейських регазифікаційних потужностей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Після регазифікації газ може транспортуватися в Україну та інші країни Центральної, Східної і Південної Європи. Серед можливих елементів співпраці також розглядається використання українських підземних сховищ газу.

Окремо "Нафтогаз" та Argent LNG планують вивчити можливості співпраці з фінансовими установами уряду США та європейськими партнерами.

"Підписання меморандуму є важливим кроком до побудови довгострокового партнерства з американською LNG-галуззю. Це відповідає стратегії "Нафтогазу" з диверсифікації постачання газу та зміцнення енергетичної безпеки України", — зазначив CEO групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вперше самостійно забронювала потужності газового терміналу в ЄС. Група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації зрідженого природного газу (LNG) в Європі, отримавши доступ до інфраструктури LNG-терміналу в Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року.