"Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності LNG-терміналу в Клайпеді

Група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації зрідженого природного газу (LNG) в Європі. Йдеться про доступ до інфраструктури LNG-терміналу в Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що процедуру розподілу успішно завершив оператор терміналу KN Energies. "Нафтогаз" став одним із п’яти учасників, які отримали право на довгострокове використання інфраструктури терміналу.

Чому це важливо

В компанії наголошують, що для України - це важливий крок у диверсифікації джерел і маршрутів постачання природного газу та посиленні енергетичної безпеки держави.

Крім того, пряме бронювання потужностей відкриває для "Нафтогазу" нові можливості для довгострокового планування поставок та роботи на глобальному ринку скрапленого природного газу.

"Такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють наші можливості доступу до глобального ринку LNG та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, Україна та Литва досягли домовленості про довгострокові поставки природного газу через термінал Клайпеди. Новий маршрут дозволить збільшити імпорт СПГ зі США та країн Близького Сходу й посилити енергетичну стійкість держави.