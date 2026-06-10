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"Нафтогаз" впервые забронировала долгосрочные мощности LNG-терминала в Клайпеде

"Нефтегаз" впервые забронировала долгосрочные мощности LNG-терминала в Клайпеде
"Нефтегаз" впервые забронировала долгосрочные мощности LNG-терминала в Клайпеде

Группа "Нафтогаз" впервые забронировала долгосрочные мощности по регазификации сжиженного природного газа (LNG) в Европе. Речь идет о доступе к инфраструктуре LNG-терминала в Клайпеде (Литва) на период с 2033 по 2044 год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечено, что процедуру распределения успешно завершил оператор терминала KN Energies. "Нафтогаз" стал одним из пяти участников, получивших право на долгосрочное использование инфраструктуры терминала.

Почему это важно

В компании отмечают, что для Украины это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа и усилении энергетической безопасности государства.

Кроме того, прямое бронирование мощностей открывает для "Нафтогаза" новые возможности для долгосрочного планирования поставок и работы на глобальном рынке сжиженного природного газа.

"Такие решения имеют стратегическое значение для энергетической безопасности Украины, расширяют наши возможности доступа к глобальному рынку LNG и укрепляют долгосрочную устойчивость газоснабжения", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, Украина и Литва достигли договоренности о долгосрочных поставках природного газа через терминал Клайпеды. Новый маршрут позволит увеличить импорт СПГ из США и стран Ближнего Востока и усилить энергетическую устойчивость государства.

Автор:
Светлана Манько