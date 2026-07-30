В США впервые разрешили платные поездки в роботокси Zoox от Amazon

Агентство автомобильной безопасности США согласовало компании Zoox, принадлежащей Amazon, ограниченное коммерческое внедрение нового робота без руля и педалей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Это решение Национальной администрации безопасности дорожного движения предоставляет фирме первое в истории отрасли федеральное разрешение на взимание платы за поездки в специально разработанных автономных авто.

Компания начнет предоставлять платные услуги сначала в Лас-Вегасе, а затем расширит их на другие рынки по мере выполнения местных требований.

Исключение из федеральных правил, ранее требовавших наличия человеческого контроля, является важной вехой для разработчиков, создающих беспилотники с нуля, а не модифицирующих обычные автомобили.

Электрическое транспортное средство Zoox имеет вид кареты с двумя рядами сидений, повернутыми внутрь, и развивает скорость до 120 километров в час.

Регулятор разрешил компании вывести на дороги до 2500 таких машин в течение каждого из следующих двух лет.

Какие требования к безопасности и отчетности

Несмотря на разрешение, регуляторы установили жесткие рамки для деятельности компании. Транспортные средства запрещено продавать частным лицам, а все удаленные операторы должны находиться исключительно внутри США.

Регулирующее агентство требует от Zoox дополнительной отчетности по поводу любых приключений или некорректного торможения и оставляет за собой право отменить исключение в случае возникновения угроз безопасности.

Параллельно регуляторы работают над первыми федеральными стандартами безопасности для систем автоматизированного вождения, а также планируют пересмотреть устаревшие нормы, написанные для автомобилей с водителями-людьми.

Это происходит на фоне обеспокоенности общественности в случаях, когда беспилотники препятствовали движению экстренных служб, застревали на перекрестках или игнорировали дорожные работы.

Предпринимая эти риски, Zoox недавно временно отозвала свой парк из 105 автономных машин для обновления программного обеспечения из-за проблем с обнаружением густого дыма в чрезвычайных ситуациях.

Конкуренция на рынке беспилотных автомобилей

Подразделение автономного вождения Zoox, принадлежащего компании Amazon, еще в сентябре прошлого года начало коммерческие поездки для граждан в Лас-Вегасе. Это первое в США такси без руля и водителя, получившего разрешение на перевозку пассажиров.

Кроме того, компания Tesla искала сотрудника для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка. Это может свидетельствовать о планах автопроизводителя расширить свой сервис роботакси на крупнейший мегаполис США .

Напомним, публичные испытания роботокси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.