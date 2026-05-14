Категория
Бизнес
Дата публикации
Bolt объяснил, почему роботакси не появятся в Украине в ближайшие 5-10 лет.

Автомобиль Waymo
Bolt планирует 100 000 автономных авто на платформе до 2035 года, но Украина пока вне горизонта планирования компании / Depositphotos

Роботакси стремительно превращаются из футуристической концепции в реальный бизнес: Waymo ежедневно возит тысячи пассажиров в США, Китай масштабирует автономный транспорт в десятках городов, а недавно первый коммерческий сервис роботакси заработал и в Европе — в Загребе. Delo.ua спросило экспертов и участников рынка, когда этот тренд может дойти до Украины.

"В Украине этого ближайшие пять лет не будет"

Появление роботакси в Украине — это вопрос даже не технологий, а законодательства и политической воли, - отмечает транспортный аналитик Александр Гречко.

"В правилах дорожного движения Украины нет ни одного срока о беспилотных транспортных средствах, — объясняет он. — Теоретически для того, чтобы такие такси появились, нужно очень существенно менять законодательство: как они будут двигаться, кто будет ими управлять, на каких принципах, насколько это технически безопасно", - отметил он.

Но проблема даже не в сложности такого шага, а в том, что базовые транспортные инициативы уже годами игнорируются.

"Есть несколько зарегистрированных законопроектов о регулировании движения самокатов, о введении штрафных баллов для нарушителей, об увеличении штрафов — но эти проекты не рассматриваются. Что уж говорить о запуске роботакси", — говорит Гречко.

Bolt: "Слишком много неопределенности"

Украина пока вне горизонта планирования - говорит Шарлотта Айснер, руководитель направления коммерциализации и партнерств в сфере автономного транспорта в Bolt.

"На этом этапе сложно прогнозировать, могут ли сервисы автономной мобильности появиться в Украине в течение следующих 5–10 лет. Учитывая текущую ситуацию, существует слишком много неопределенности, чтобы давать конкретную оценку украинскому рынку", — отмечает она.

Глобальная цель компании – 100 000 автономных транспортных средств на платформе до 2035 года. Пока Bolt сосредоточивается на первом этапе: интеграция партнеров в сфере автономного транспорта, оценка регуляторных рамок и запуск первых пилотных проектов в выбранных городах Европы.

"В течение следующих двух лет компания сосредоточится на картографировании, валидации, повышении безопасности и подготовке к коммерциализации", - объясняет Айснер.

Что касается цен, пока рано о чем-то говорить.

"Базовая рыночная логика говорит, что на начальном этапе поездки на автономных автомобилях будут стоить несколько дороже традиционных сервисов, но с ростом количества таких транспортных средств цена будет снижаться", — признает Bolt.

Первый европейский пример уже показывает, как это может работать: в Загребе сервис Verne запустили с фиксированным тарифом €1,99 за поездку — дешевле многих традиционных такси в центре города. Правда, пока только с 10 автомобилями.

Роботакси не заменят водителей — но и не решат всех проблем

Bolt не считает, что автономный транспорт вытеснит водителей.

"Мы не видим сценария, при котором Bolt не будет предлагать как услуги водителей-людей, так и автономные сервисы. Эта технология будет дополнять существующую сеть водителей, помогая удовлетворять спрос на поездки", - говорит Айснер.

Развитие технологии, по ее мнению, создаст новые рабочие места: специалистов по дистанционному сопровождению, операторам центров обслуживания, командам клиентской поддержки.

Вопрос дефицита водителей уже становится проблемой для рынка такси во многих странах, в том числе и в Украине. На фоне нехватки водителей и роста спроса автономный транспорт в будущем может оказаться не заменой людей, а способом частично закрывать дефицит в часы пиковой нагрузки.

Впрочем, Гречко скептически относится к практической ценности такого транспорта для городской мобильности в целом: "Ничем обычного такси, кроме вау-эффекта, это отличаться не будет. Такие автомобили так же будут стоять в пробках".

Лучшим решением он считает качественный общественный транспорт, не зависящий от пробок.

Что нужно, чтобы роботакси появились в Украине.

Список предпосылок выглядит длинным. Автономный транспорт требует одновременно физической и цифровой готовности: качественной дорожной разметки, детальных картографических данных, современных мобильных сетей и регуляторной базы, разрешающей тестирование и коммерческое использование таких сервисов. К этому прилагается вопрос инвестиций: приобрести и обслуживать такие автомобили по силам только крупным игрокам — условным Bolt или Uklon. Но сегодня эти платформы работают как агрегаторы, предоставляя водительскую площадку, а не удерживая собственный автопарк.

Даже в случае успешных пилотов в Западной Европе масштабное внедрение роботакси в Восточной Европе займет гораздо больше времени — из-за различий в регуляторных подходах, состоянии дорожной инфраструктуры и операционных условиях. К тому же автономный транспорт будет и сугубо практические ограничения: программное соблюдение ПД означает посадку и высадку пассажиров только в четко разрешенных местах, что не всегда удобно для хаотического ритма реального города.

Пока в Загребе беспилотный автомобиль уже плавно объезжает открытые люки, Украина лишь наблюдает за этими экспериментами со стороны. И при нынешних обстоятельствах — законодательном стагнировании, активной фазе войны и разрушенной инфраструктуре — роботакси остаются здесь скорее темой для токтоков, чем реальным транспортным решением.