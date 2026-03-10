В Украине планируют реформировать рынок такси: водителям предлагают новый статус и цифровую регистрацию

Министерство развития общин и территорий Украины разработало концепцию реформы рынка такси, предусматривающую легализацию большинства водителей, цифровизацию процессов и введение новых правил работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министерства.

По данным министерства, сейчас в Украине официально лицензии на перевозку имеют лишь около 9,5 тысячи автомобилей, тогда как фактически на рынке работает более 200 тысяч водителей. Таким образом, примерно 90% рынка находится в тени.

В ведомстве отмечают, что такая ситуация приводит к потерям бюджета, отсутствию социальных гарантий для водителей, ограниченным возможностям контроля для государства и рискам для пассажиров.

Что предполагает реформа

Концепция реформы предлагает несколько ключевых изменений на рынке такси:

введение нового статуса "автомобильный самозанятый перевозчик", что позволит работать без регистрации ФЛП;

получение электронного сертификата водителя через информационные системы "Укртрансбезопасности";

упрощенную модель налогообложения, где цифровые платформы будут выступать налоговыми агентами;

обязательное страхование водителя и пассажиров;

QR-код в салоне автомобиля, посредством которого пассажир сможет проверить легальность работы такси.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что главная цель реформы – создать модель, в которой водителям будет выгоднее работать легально.

"Официально в Украине около 9,5 тысячи лицензированных такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 тысяч водителей. То есть около 90% рынка находится в тени. Наша задача – создать простую, цифровую и экономически выгодную модель легализации, где водителю дешевле работать официально, чем оставаться в тени", — отметил он.

Дополнительные изменения

Реформа также предусматривает:

ответственность цифровых платформ за работу водителей;

расширение полномочий общин в регулировании рынка;

внедрение европейских стандартов безопасности перевозок.

Законопроект уже согласован с органами исполнительной власти. Далее документ должен получить поддержку правительства и подать в Верховную Раду.

После принятия закона предусмотрено шесть месяцев на техническую подготовку системы и адаптацию рынка. После вступления в силу также действует трехмесячный льготный период, в течение которого водители смогут оформить сертификаты без штрафов.

Заметим, что еще в феврале в Минразвития анонсировали разработку новой системы. регулировка такси, которая должна учитывать интересы добропорядочного бизнеса, пассажира, общества, онлайн-платформы и государства.