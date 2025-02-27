Вывести из "тени": в Украине планируют урегулировать рынок такси

Сфера такси в Украине работает в “тени”, поэтому в правительстве планируют разработать новую систему регулирования этого рынка.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Что происходит с рынком такси в Украине?

По словам Деркача, сфера такси в Украине работает фактически "в тени".

"Не секрет, что лицензированных перевозчиков в сфере такси не так много — около 9,5 тысячи. В то же время, по предварительным подсчетам, количество водителей такси может достигать около 250 тысяч", — подчеркнул он.

Замминистра констатировал, что в настоящее время большинство водителей такси работают нелегально. Соответственно об уплате налогов, единые стандарты предоставления услуг и об ответственности перед пассажиром речь не идет.

Сергей Деркач. Фото: Фейсбук

Что планируют делать?

Как подчеркнул Деркач, первоочередным шагом для регулирования рынка должно стать упрощение лицензирования такси.

"Сейчас работаем над изменением требований к получению лицензии на такси. Убираем рудименты и обновляем перечень необходимого. Согласитесь, что самозанятый водитель вряд ли сможет получить лицензию на такси, если среди требований есть "персонал, который проверяет предрейсовое и послерейсовое техническое состояние" или должен быть специалист ответственный за организацию и безопасность".

Он уточнил, что в министерстве планируют оставить требования, которые легко будет выполнить и обеспечивать соблюдение безопасности на транспорте.

Деркач сообщил, что в ближайшее время Мининфраструктуры представит упрощенную систему лицензирования и обсудит ее с бизнесом.

Кроме того, в ведомстве будет разработана новая система регулирования такси, которая должна учитывать интересы добропорядочного бизнеса, пассажира, общины, онлайн-платформы и государства.

"Отдельный вопрос — это регулирование деятельности ride-hailing сервисов. Здесь также должна быть создана политика, которая будет учитывать текущую реальность, а также обеспечивать сотрудничество с добродетельными водителями и водительами. Речь как о лицензиях, так и оплате налогов", — отметил Деркач.

Напомним, инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте начали проводить рейдовые проверки водителей, работающих с известными сервисами такси, но не имеющих лицензии.