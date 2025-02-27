Вивести з "тіні": в Україні планують врегулювати ринок таксі

Сфера таксі в Україні працює “в тіні”, тому в уряді планують розробити нову систему регулювання цього ринку.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Що відбувається з ринком таксі в Україні?

За словами Деркача, сфера таксі в Україні працює фактично “в тіні”.

"Не секрет, що ліцензованих перевізників у сфері таксі не так багато – близько 9,5 тисяч. У той же час, за попередніми підрахунками, кількість водіїв таксі може сягати близько 250 тисяч", - наголосив він.

Заступник міністра констатував, що наразі більшість водіїв таксі працюють нелегально. Відповідно про сплату податків, єдині стандарти надання послуг та про відповідальність перед пасажиром не йдеться.

Сергій Деркач. Фото: Фейсбук

Що планують робити?

Як підкреслив Деркач, першочерговим кроком для регулювання ринку має стати спрощення ліцензування таксі.

"Зараз працюємо над зміною вимог до отримання ліцензії на таксі. Прибираємо рудименти та оновлюємо перелік необхідного. Погодьтесь, що самозайнятий водій навряд чи зможе отримати ліцензію на таксі, якщо серед вимог є “персонал, який перевіряє передрейсовий та післярейсовий технічний стан” або має бути “фахівець відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень”", - розповів заступник міністра.

Він уточнив, що у міністерстві планують лишити вимоги, які легко буде виконати та які забезпечуватимуть дотримання безпеки на транспорті.

Деркач повідомив, що найближчим часом Мінінфраструктури представить спрощену систему ліцензування та обговорить її з бізнесом.

Крім того, у відомстві розроблять нову систему регулювання таксі, яка має враховувати інтереси доброчесного бізнесу, пасажира, громади, онлайн-платформи та держави.

"Окреме питання – це регулювання діяльності ride-hailing сервісів. Тут також має бути створена політика, що буде враховувати поточну реальність, а також забезпечувати співпрацю з доброчесними водіями та водійками. Мова як про ліцензії, так і сплату податків", - зауважив Деркач.

Нагадаємо, інспектори Державної служби з безпеки на транспорті почали проводити рейдові перевірки водіїв, які працюють з відомими сервісами таксі, але не мають ліцензії.