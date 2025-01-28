Водіїв таксі почали штрафувати за відсутність ліцензії

Інспектори Державної служби з безпеки на транспорті почали проводити рейдові перевірки водіїв, які працюють з відомими сервісами таксі.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Зазначається, що під час рейдової перевірки у Львівській області інспектори спільно з патрульною поліцією зупинили легкові автомобілі марки Nissan та Peugeot, що здійснювали перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.

"Під час перевірки документів, на підставі яких здійснюються перевезення пасажирів було встановлено, що водії не є суб’єктами господарської діяльності та не мають ліцензії на здійснення такої діяльності", - зауважують у відомстві.

Фото: пресслужба Укртрансбезпеки

Повідомляється, що на водіїв були складені протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, відповідальність за якою визначить суд. Сума штрафу становить від 17 000 до 34 000 грн.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 11025 , який врегульовує питання притягнення до відповідальності автомобільних перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів автобусами без відповідних дозвільних документів («нелегальні» перевезення).

Нагадаємо, відтепер через сервіси Bolt та Uklon можна викликати авто під час комендантської години з 00:00 до 05:00 у Львові та Львівській області. Робота обох застосунків у пілотному форматі узгоджена з Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою.

Такі рішення незабаром можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.

Раніше повідомлялося, що Uber в Україні фіксує нестачу водіїв-партнерів у години пік, зокрема за годину до початку комендантської години і в першу годину після її скасування - з 5 до 6 ранку.