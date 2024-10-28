У Львові та області Uklon і Bolt працюватимуть в комендантську годину

З 28 жовтня через сервіси Bolt та Uklon можна викликати авто під час комендантської години з 00:00 до 05:00 у Львові та Львівській області. Робота обох застосунків у пілотному форматі узгоджена з Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою.

Про це повідомила пресслужба Uklon.

Там зауважують, що Львів щодня приймає десятки переселенців, сотні поранених цивільних та військових. Через місто тонни гуманітарної допомоги кожного дня направляють в області, де тривають бойові дії.

Як наголошують в Uklon, саме тому необхідність роботи сервісів виклику авто під час дії комендантської години відповідає актуальним потребам громади міста та його гостей.

Зазначається, що у межах пілотного проєкту виконувати замовлення під час комендантської години у Львові та Львівській області зможуть лише ті водії, користувачі інформаційних систем Bolt та Uklon, які мають необхідну перепустку для правомірного перебування на вулицях та у громадських місцях у визначений період доби. Контроль щодо наявності перепусток у водіїв здійснюватиметься комендантским патрулем міста згідно чинного законодавства.

"Ми розуміємо потребу в забезпеченні мобільності та транспортного сполучення для багатьох категорій громадян, які виконують важливу роботу і в нічний час у Львові та області. Важливо приймати правильні рішення, які сприятимуть функціонуванню регіону відповідно до запитів його жителів. Тому компанії Uklon та Bolt підтримують втілення пілотного проєкту з відновлення роботи сервісів в комендантську годину", – зазначив Тарас Грень, керівник апарату Львівської ОВА.

Як додав Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, багато потягів чи автобусів прибуває на вокзал вночі і людям, часто з маленькими дітьми, потрібно якось добиратися до хостелів чи інших локацій у місті. В середньому, у комендантський час у Львові зупиняється від 20 до 30 потягів.

"Коли легально скористатися таксі у комендантську не можна, ця послуга надається нелегально і ця поїздка коштує в 3-4 рази більше. Тому я радію цьому рішенню, що спільно з партнерами ми відновляємо роботу послуги для громади та гостей міста, щоб люди могли користуватися легальними безпечними послугами за прийнятну ціну, коли це буде необхідно", – прокоментував Москаленко.

Раніше повідомлялося, що український онлайн-сервіс таксі Uklon попередньо погодив із владою у Львові відновлення роботи в комендантську годину. Такі рішення незабаром можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.



Комендантська година не порушувалась

Зауважимо, Uklon обмежив роботу сервісу в комендантську годину з 14 березня.

Як пояснювали в Uklon, компанія є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, вона надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину - це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі.

ДОВІДКА:

Uklon – українська IT-компанія, розробник однойменного сервісу з виклику авто для пасажирських перевезень і доставки товарів. Представлений в 27 містах країни, а мобільний застосунок Uklon завантажило більш ніж 12 мільйонів користувачів.

Bolt — це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст). В Україні послуги замовлення Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янець-Подільському та Трускавці.