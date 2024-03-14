З 14 березня Uklon обмежуватиме роботу сервісу в комендантську годину

Український онлайн-сервіс таксі Uklon з 14 березня обмежить роботу сервісу в комендантську годину.

Про це повідомив CEO Uklon Сергій Гришков.

"Ми неодноразово писали про принципи роботи Uklon, а саме про дотримання законів України. Мені важливо це ще раз повторити - компанія Uklon діяла, діє і буде діяти в правовому полі", - написав Гришков на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що на цьому тижні були проведені консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. 7 березня 2024 року в Uklon надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години.

"Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу", - додав CEO Uklon.

Він зазначив, що були ініційовані технічні доробки сервісу, які були завершені 14 березня.

Таким чином, перше обмеження роботи сервісу Uklon буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024 і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів.

Комендантська година не порушувалась

У коментарі під дописом з повідомленням про зміни у роботі сервісу Гришков пояснив, що Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину - це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі.

За його словами, за 2 роки з початку повномасштабного вторгнення Uklon отримав перше звернення-рекомендацію від правоохоронних органів та відреагував на нього.

"Тобто, це не порушення, а виконання рекомендацій, з яким до нас звернулися 07 березня 2024 року", - підкреслив CEO Uklon.

Довідка

Uklon – українська IT-компанія, розробник однойменного сервісу з виклику авто для пасажирських перевезень і доставки товарів. Представлений в 27 містах країни, а мобільний застосунок Uklon завантажило більш ніж 12 мільйонів користувачів.

В червні 2023 року Uklon повідомив про вихід на ринок Узбекистану (в Ташкенті), а у травні - про запуск в Азербайджані (Баку). Про запуск міжнародної франшизи Uklon оголосив в 2022 році.

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