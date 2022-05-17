Uklon запускає міжнародну франшизу

Компанія Uklon попри війну запускає міжнародну франшизу, щоб поширювати український продукт на весь світ.

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Про це заявили у компанії.

"Ми продовжуємо робити все можливе для зростання ресурсів нашої підтримки та допомоги Україні в цей непростий час. Але як український бренд Uklon готові сміливо писати свою міжнародну історію", - зазначили у сервісі.

Нагадаємо, що в лютому компанія Uklon заявила, що готова підтримувати роботу сервісу в містах України.

"Ми спостерігаємо за ситуацією і наголошуємо, що готові підтримувати роботу сервісу в містах. Ситуація по-різному вплинула на роботу сервісу, і бачимо, що вартість поїздки відреагувала та зросла. Цьому є об'єктивні причини: великі пробки, також кількість активних водіїв, які співпрацюють з сервісом сьогодні менше. Адже хто вибрав для себе варіант залишатися вдома з сім'єю, хто захищати нашу державу. Крім того, спостерігаємо проблеми на автозаправках", - зазначили в компанії.

У Uklon додали, що обмежили верхню межу коефіцієнта. Також у користувачів завжди є можливість керувати ціною самостійно – збільшувати чи зменшувати її вручну.