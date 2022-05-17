Uklon запускает международную франшизу

Компания Uklon, несмотря на войну, запускает международную франшизу, чтобы распространять украинский продукт на весь мир.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявили в компании.

"Мы продолжаем делать все возможное для роста ресурсов нашей поддержки и помощи Украине в это непростое время. Но как украинский бренд Uklon готовы смело писать свою международную историю", — отметили в сервисе.

Напомним, что в феврале компания Uklon заявила, что готова поддерживать работу сервиса в городах Украины.

"Мы наблюдаем за ситуацией и подчеркиваем, что готовы поддерживать работу сервиса в городах. Ситуация по-разному повлияла на работу сервиса, и видим, что стоимость поездки отреагировала и выросла. Этому есть объективные причины: большие пробки, также количество активных водителей, сотрудничающих с сервисом, сегодня меньше. Ведь кто выбрал для себя вариант оставаться дома с семьей, кто защищать наше государство. Кроме того, наблюдаем проблемы на автозаправках", — отметили в компании.

В Uklon добавили, что ограничили верхний предел коэффициента. Также у пользователей всегда есть возможность управлять ценой самостоятельно – увеличивать или уменьшать ее вручную.