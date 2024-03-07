В Uklon назвали найвигідніші моделі авто для роботи в таксі

Найбільш вигідними з точки зору вартості користування в таксі в класі “комфорт” є корейські легковики Hyundai Elantra і Kia Forte. В бізнес-класі найпопулярніші для таксі - Toyota Camry та Hyundai Sonata, повідомив СЕО української IT-компанії Uklon Сергій Гришков в інтерв’ю для Delo.ua.

Він додає, що не бачить доцільності використовувати авто економ-класу для роботи в таксі, оскільки автомобілі класу “комфорт” можуть брати замовлення класів “комфорт” і “стандарт”, тому є найбільш універсальними. Водії на більш дешевих авто можуть брати лише замовлення класу "стандарт", тобто вони більш обмежені в кількості клієнтів.

Hyundai Sonata. Фото: ua.depositphotos.com

На платформі Uklon працює найбільша кількість автомобілів класу “комфорт”, додає Сергій Гришков.

Компанія має певні критерії до марки автомобілю, року випуску і його технічного стану. Наприклад, Uklon має найжорсткіші по Україні обмеження по віку авто у власності водія – 17 років проти 24-26 і більше у конкурентів. Найбільш серйозні обмеження для віку таксі встановлені в Києві, Дніпрі, Одесі та Кривому розі.

Toyota Camry. Фото: ua.depositphotos.com

Райдхейлінг-сервіс регулярно проводить техогляди і має доволі багато критеріїв оцінки транспорту і водія - наприклад, рейтингу його схвалення у пасажирів.

Чи можна викликати таксі Uklon щоб завести заглохле авто, про тарифоутворення поїздок і розмір податків з водіїв - читайте в інтерв'ю з СЕО компанії Сергієм Гришковим.

Uklon – українська IT-компанія, розробник однойменного сервісу з виклику авто для пасажирських перевезень і доставки товарів. Представлений в 27 містах країни, а мобільний застосунок Uklon завантажило більш ніж 12 мільйонів користувачів.

Нагадаємо також, що в червні 2023 року Uklon повідомив про вихід на ринок Узбекистану (в Ташкенті), а у травні - про запуск в Азербайджані (Баку). Про запуск міжнародної франшизи Uklon оголосив в 2022 році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com