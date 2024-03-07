В Uklon назвали самые выгодные модели авто для работы в такси

Наиболее выгодными с точки зрения стоимости пользования в такси в классе "комфорт" являются корейские легковушки Hyundai Elantra и Kia Forte. В бизнес-классе самыми популярными для такси являются Toyota Camry и Hyundai Sonata, сообщил СЕО украинской IT-компании Uklon Сергей Гришков в интервью для Delo.ua.

Он уточняет, что не видит целесообразности использовать авто эконом-класса для работы в такси, поскольку автомобили класса "комфорт" могут получать заказы из классов "комфорт" и "стандарт", потому являются наиболее универсальными. Водители на более дешевых авто могут брать только заказы класса "стандарт", то есть они более ограничены в количестве клиентов.

Hyundai Sonata. Фото: ua.depositphotos.com

На платформе Uklon работает самое большое количество автомобилей класса "комфорт", добавляет Сергей Гришков.

Компания имеет определенные критерии к марке автомобиля, году выпуска и его техническому состоянию. Например, Uklon имеет самые жесткие по Украине ограничения по возрасту авто в водительской собственности – 17 лет против 24-26 и более у конкурентов. Наиболее серьезные ограничения на возраст такси установлены в Киеве, Днепре, Одессе и Кривом Роге.

Тойота Camry. Фото: ua.depositphotos.com

Райдхейлинг -сервис регулярно проводит техосмотры и имеет достаточно много критериев оценки транспорта и водителя - например, рейтинг его одобрения у пассажиров.

Можно ли вызвать такси Uklon чтобы завести заглохшее авто, про тарифообразование поездок и размер налогов с водителей – читайте в интервью с СЕО компании Сергеем Гришковым.

Uklon – украинская IT-компания, разработчик одноименного сервиса по вызову авто для пассажирских перевозок и доставки товаров. Представлен в 27 городах страны, а мобильное приложение Uklon загрузило более 12 миллионов пользователей.

Напомним также, что в июне 2023 года Uklon сообщил о выходе на рынок Узбекистана (в Ташкенте), а в мае – о запуске в Азербайджане (Баку). О запуске международной франшизы Uklon объявил в 2022 году.

Источник фото: ua.depositphotos.com