Сергей Гришков, СЕО Uklon: партнером Uklon может быть только водитель со знанием украинского языка

Райдхейлинговые приложения для перевозки пассажиров и доставки товаров – это больше про IT, чем про автомобильную логистики и работу классических таксопарков. Впрочем, руководители платформы могут многое рассказать и о ситуации на дороге. СЕО украинской IT-компании Uklon Сергей Гришков в интервью для Delo.ua рассказывает об украинском такси в Азербайджане и Узбекистане, советует самые выгодные авто для работы и рассказывает о планах экспансии компании на 2024 год.

Uklon: экспансия, планы и дополнительные услуги

Какая доля Uklon на рынке Украины?

– Компании имеют собственную закрытую информацию. В нашем бизнесе не принято озвучивать такие данные, именно из-за высокой конкурентности отрасли. Условный пользователь такси с утра пользуется одним агрегатором услуг, вечером возвращается домой с другим, поэтому показатели присутствия на рынке ежедневно сильно изменяются.

Можно ориентироваться на открытые источники наподобие дашбордов от Monobank, но они дают представление о рынке с точностью до десятков процентов. Открыты и данные о лидерах в конкретных городах, но ситуация слишком динамична, чтобы опираться в планировании на эту статистику.

Ваши глобальные конкуренты имеют преимущество в доступе к дешевым европейским кредитам. Как это влияет на вашу бизнес-стратегию?

– У нас есть зарегистрированная в ЕС компания Uklon ltd, задача которой структурировать деятельность, защитить бренд благодаря действующему за рубежом английскому праву и обеспечить доступ к выгодному кредитованию. В Uklon ltd мы аккумулируем определенную часть средств, чтобы реинвестировать их за рубежом. Так мы строим экспансию на другие рынки стран. К сожалению, на украинскую компанию привлечь иностранное финансирование по состоянию на сегодняшний день, особенно в военное время, почти невозможно.

Ранее Uklon называл приоритетными странами для экспансии в ЕС страны Балтии, Польши, Словакии, Чехии. Почему не, например, богатые и урбанизированые Германия или Франция?

– Не могу сказать, что эти страны приоритетны в регионе, мы анализируем новые возможности для экспансии не только в Европе. Интересен регион Центральной Азии, в которой ожидается рост рынка райдхейлинга в 3-5 раза за ближайшие 10 лет.

Выбирая страну для открытия бизнеса, мы обращаем внимание на размер рынка, средний чек, наличие конкуренции, модель государственного регулирования, финансовое и юридическое устройство, комплаенс.

По всей вероятности, уже в этом году появится такая страна или группа стран.

Как развивается бизнес Uklon в Азербайджане? Ранее местный руководитель этого направления отмечал худшую цифровизацию в сравнении с Украиной

– Этот комментарий, по-видимому, касался всей страны. В Азербайджане мы работаем исключительно в Баку и его пригородах, где нет никаких проблем с интернетом. Там работают и другие международные райдхейлинг-платформы, конкуренция высока, но уровень цифровизации не влияет на рынок.

Бизнес в Азербайджане и Узбекистане оправдал первоначальные ожидания?

– В Азербайджане у нас нет стремительного роста. В настоящее время в этой стране меняется законодательная база для регулирования отрасли перевозок. Пока на рынке не появились новые правила, мы активно не инвестируем в эту страну, но поддерживаем работу своего сервиса. По количеству заказов Азербайджан уступает Узбекистану.

Рост Uklon в Узбекистане существенно превзошел наши ожидания, мы уже на год опережаем первоначальный план. Ташкент по количеству заказов вошел в топ городов по количеству заказов в общем портфеле компании. Да, мы туда дополнительно инвестируем для ускорения развития, но динамика там действительно крутая.

Раньше вы говорили, что компания не будет заниматься доставкой продуктов клиенту, но развиваете направление Uklon Delivery. Какой сегмент рынка он занимает?

– Хотя комплементарные продукты являются еще одним нашим стратегическим направлением, у нас не стоит задача сделать в клиентском приложении отдельный раздел food delivery.

Здесь мы взяли более широкий рынок “последней мили”, и хотим сделать крутой B2B продукт. Мы не ограничиваемся food delivery, это могут быть сферы HoReCa, e-commerce, и так далее. Как правило, интеграция происходит по API, чтобы бизнес наших партнеров мог удобно создавать заказы в своей информационной системе, используя наш сервис.

Пример работы приложения Uklon

Добавлю, что в сегменте B2B мы двигаемся в направлении доставки с помощью автомобилей, но в пилотном режиме запустилась курьерская служба доставки. В Киеве уже можно увидеть привлеченных курьеров на скутерах.

Локальные службы такси часто предлагают услуги запуска или эвакуации автомобиля, подвозят топливо в канистрах. Есть ли смысл вводить такие опции в райдхейлинг-платформах?

– Спрос именно на такие продукты очень ограничен. Однако нашей стратегией является создание экосистемы дополнительных услуг и сервисов, которые будут аккумулировать в одной платформе все необходимое нашим пользователям. Пользователь должен "закрывать" все свои потребности в одном приложении, что позволяет удерживать клиентов на нашей платформе и противодействовать их оттоку.

Также это определенная диверсификация бизнеса, потому что из любого прибавочного продукта может вырасти отдельная отрасль. Так было с рынком доставки, который в итоге обогнал рынок райдхейлинга по емкости.

По состоянию на середину 2023 г. рынок услуг такси в Украине восстановился на 80-90% от довоенного. Uklon же сообщал о возобновлении бизнеса на уровень до полномасштабного вторжения. Компания растет быстрее рынка?

– В некоторых городах есть превышение довоенных показателей, в некоторых еще не достигли, но в целом мы вернулись к довоенным показателям на рынке райдхейлинга. По скорости роста рынка точных цифр у нас нет, но не думаю, что мы существенно опережаем конкурентов.

Как готовились к зимнему сезону 2023/2024 и возможным блекаутам?

– Весь бизнес в Украине готовится к блекаутам, и наша техническая команда тоже подготовилась к работе в условиях нестабильного интернета и GPS:

Уменьшили объемы передачи данных в системе, после чего приложения для пассажира и драйвера начинают потреблять меньше трафика. Утрачивается точность геолокации и увеличивается погрешность при поиске клиента, но в условиях отключений электричества платформа может функционировать. Добавили к стандартным методам геолокации дополнительный метод уточнения данных по вышкам связи. Это особенно важно для прифронтовых зон, где работают средства РЭБ и искажается сигнал GPS. В приложении для водителя добавили возможность вручную корректировать свое местонахождение, чтобы пассажир смог найти такси по геометке.

В прифронтовых зонах или вблизи зон боевых действий эти функции работают и сейчас.

В целом, в сезоне 2022/2023 Uklon нормально работал. "Выпадали" только локальные зоны и на время.

Какой автомобиль выбрать для работы в такси?

Часть синей линии киевского метро прекратила работу. Заставило ли это киевлян из Голосеевского района пересесть на такси?

– Мы наблюдали рост заказов в первую неделю после закрытия части станции. Затем люди адаптировались, сформировали себе удобные графики, перешли на дополнительно запущенный наземный транспорт. Сейчас увеличения заказов в этом районе мы не видим.

Поездку в центр Киева на собственном авто усложняет отсутствие достаточного количества паркомест. Какие "триггеры" побуждают пользователя выбирать именно такси?

– Это очень актуальная проблема для городов-миллионников, как и для всего мира. Исследования показывают, что сейчас на собственных автомобилях совершается 45% поездок, а к 2030 году этот показатель сократится до 29%. Один из главных стимулов этого тренда – запаркованные центральные части густонаселенных городов. Во многих городах ограничивают въезд частных авто в центр или определенные локации, что тоже не способствует популярности собственного транспорта.

Наши исследования подтверждают это мнение: для важной встречи в центре Киева многие автовладельцы выбирают райдхейлинг-сервис. Это удобнее, чем искать парковку без каких-либо гарантий, оставить автомобиль с нарушением ПДД и иметь проблемы с полицией, или запарковаться очень далеко от нужного места и опоздать на встречу.

Uklon имеет самые жесткие ограничения по возрасту авто в водительской собственности – 17 лет против 24-26 у конкурентов. Чем вызвано это ограничение?

– Мы делаем ставку на качество обслуживания. У нас 70-80% партнеров-водителей работают на собственных автомобилях, и это очень важно для качественного предоставления услуг: за своим авто человек лучше ухаживает, ездит осторожнее и т.д. Другие 20-30% такси арендуются, и мы имеем определенные критерии к марке автомобиля, году выпуска и его техническому состоянию. Регулярно проводим техосмотры, и имеем достаточно много критериев оценки транспорта и водителя: его рейтинг, например.

Какие авто самые рентабельные для такси?

– С точки зрения экономики самыми популярными в классе "комфорт" являются Hyundai Elantra и Kia Forte. В бизнес-классе популярны Toyota Camry и Hyundai Sonata.

А как показали себя электромобили с точки зрения рентабельности?

– Существенного влияния на отрасль они не оказывают. Их используют, количество электромобилей понемногу растет. Но они имеют достаточно малый пробег к разрядке батареи, и не могут отъезжать полный рабочий день, в отличие от авто с ДВС. Поэтому с точки зрения экономики у них нет преимущества, пока не будет решен технический вопрос быстрой подзарядки "электричек". Думаю, это вопрос времени.

Водители в интернете жалуются на невыгодные тарифы на перевозку, поскольку LPG в последнее время сильно подорожал, а тарифы для водителей не изменились. Будут ли они пересматриваться и как компания будет действовать в ситуации дальнейшей блокировки границ с ЕС, если пропан снова будет стоить более 30 грн/литр?

– Мы достаточно часто пересматриваем базовый тариф, в то время как динамический зависит от текущей ситуации на дорогах и количества заказов. Стараемся держать конкурентные цены для водителя и реагируем на внешние факторы, такие как подорожание горючего из-за протестов на границе.

Как драйвер Uklon отчитывается перед налоговой и какова ставка налога?

– Партнеры, для которых перевозка пассажиров является основным местом работы, чаще всего имеют статус ФЛП и работают на едином налоге. Для постоянной занятости мы рекомендуем именно эту модель, поскольку отчетность по ней гораздо проще и понятнее.

Пример работы приложения Uklon

Если водитель подрабатывает в такси в свободное время, он должен подавать декларацию по общей налоговой системе и платить налог с доходов физических лиц.

При этом компания является налоговым резидентом Украины и ежемесячно платит миллионы гривен налогов: НДС, налог на прибыль и заработную плату. Со второго квартала 2024 года будем платить еще один налог – "налог на Google".

Совет предлагает легализовать учет самозанятых лиц, введя единый налог со ставкой 6%. Что это изменит для отрасли?

– Мы и лидеры рынка поддерживаем эту инициативу и всячески стараемся содействовать принятию этого законопроекта. Он упрощает налогообложение водителей, использующих сервис в качестве подработки. Документ позволит им работать в понятном налоговом режиме, а в бюджет такое регулирование принесет дополнительные налоги, что очень важно во время войны.

Компания в 2023 году присоединилась к инициативе "Дия. Сити". Как вы оцениваете экономический эффект такого решения?

– Наши ожидания оправданы, мы получили два важных бенефита:

Репутационная часть. К комьюнити "Дия. Сити" присоединилось много технологических компаний, и нам тоже важно присутствовать там; Удобная налоговая модель для контракторов этой платформы, понятный механизм бронирования специалистов и другие плюсы для нашей компании.

Водителей хватает, но есть куда расти

Бизнес сейчас говорит о кадровом голоде. Насколько серьезна эта проблема для Uklon и можно ли ее компенсировать за счет водителей-женщин?

– Сразу после полномасштабного вторжения количество наших партнеров увеличилось за счет вынужденных переселенцев. Многие потеряли работу и рассматривали сферу перевозок как подработку. Сейчас мы не наблюдаем такого наплыва соединений к нашей платформе. Не скажу, что нам не хватает партнеров.

Что касается женщин-водительниц, то это для нас тоже важное направление. В 2024 году мы поработаем над такими проектами как в плане коммуникаций, так и с точки зрения конкретных проектов, например, с автошколами.

Такой проект мы будем развивать, но не из-за нехватки партнеров, скорее со стратегическим пониманием важности темы.

Во многих странах такси водят трудовых мигрантов из других стран. Много ли таких среди ваших партнеров?

– Мы сотрудничаем с иностранцами, но их количество очень незначительно. Требованием для работы с Uklon является знание украинского языка, и сейчас в Украине не очень много иностранцев, отвечающих этому требованию.