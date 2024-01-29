Uklon начал предлагать маршруты, где нужно пройтись пешком

Компания Uklon ввела в своем приложении вызова такси функцию предложения маршрутов с пешей частью. Как говорится в сообщении, при создании заказа пользователю предлагается альтернативный вариант маршрута, где нужно немного пройти от авто до места назначения пешком, тем самым сэкономив время и стоимость заказа.

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Новый функционал доступен пока только в Киеве. Перед тем, как предложить его пользователю, сервис проверяет предложение, чтобы убедиться, что указанный маршрут целесообразен, то есть пройтись к финальной точке будет быстрее и выгоднее, чем объехать.

Максимальное расстояние, которое пользователю предлагается пройти пешком – 500 м. Если же вся дальность поездки (от места посадки до финальной точки) составляет менее 2000 м, пешеходные маршруты предлагаться не будут.

"Мы наблюдаем за локальной транспортной ситуацией и в соответствии с этим делаем все, чтобы предложить нашим пользователям опции, которые будут решать их потребности. Опираясь на множество данных, мы можем прогнозировать, что в некоторых ситуациях (как пробки, неудобное расположение и тому подобное) немного пройтись до финальной точки будет быстрее и дешевле", – отметил заместитель руководителя компании по данным и исследованиям Владимир Андриенко.

Как работает вызов такси с пешей частью

При оформлении заказа в приложении Uklon и при наличии альтернативного пешеходного пути появится опция "Немного пройтись". Нажав на нее, следует выбрать один из двух предложенных вариантов поездки – доехать до конечной точки или пройти часть пути пешком. Выбрав второй вариант, маршрут перестроится.

После успешного завершения заказа откроется экран с предложением построить пеший маршрут от точки высадки из авто до конечной точки маршрута с помощью приложений-карт.

При этом функционал предложения пешеходных маршрутов будет доступен только при расчете стоимости заказа, а при изменениях в активном заказе они уже будут недоступны.

Напомним также, что в декабре Uklon ввел курьерскую доставку на мототранспорте для бизнеса. Услугу тоже сначала запустили только в Киеве, но в будущем компания пообещала рассмотреть расширение географии.