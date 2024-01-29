Uklon почав пропонувати маршрути, де треба пройтися пішки

Компанія Uklon запровадила у своєму застосунку виклику таксі функцію пропозиції маршрутів з пішою частиною. Як ідеться у її повідомленні, під час створення замовлення користувачу пропонується альтернативний варіант маршруту, де потрібно трохи пройти від авто до місця призначення пішки, тим самим зекономивши час та вартість замовлення.

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Новий функціонал доступний поки що лише в Києві. Перед тим, як запропонувати його користувачу, сервіс перевіряє пропозицію, аби переконатись, що зазначений маршрут є доцільним, тобт пройтися до фінальної точки буде швидше і вигідніше, аніж об’їхати.

Максимальна відстань, яку користувачу пропонується пройти пішки – 500 м. Якщо ж уся дальність поїздки (від місця посадки до фінальної точки) складає менш як 2000 м, тоді пішохідні маршрути не пропонуватимуться.

"Ми спостерігаємо за локальною транспортною ситуацією і відповідно до цього робимо все, щоб запропонувати нашим користувачам опції, які вирішуватимуть їхні потреби. Спираючись на безліч даних, ми можемо прогнозувати, що в деяких ситуаціях (як от затори, незручне розташування тощо) трохи пройтися до фінальної точки буде швидше і дешевше", – зазначив заступник керівника компанії з питань даних та досліджень Володимир Андрієнко.

Як працює виклик таксі з пішою частиною

Під час оформлення замовлення у застосунку Uklon та при умові наявності альтернативного пішохідного шляху з'явиться опція "Трохи пройти". Натиснувши на неї, слід обрати один з двох запропонованих варіантів поїздки – доїхати до кінцевої точки чи пройти частину шляху пішки. Обравши другий варіант, маршрут перебудується.

Після успішного завершеного замовлення відкриється екран із пропозицією побудувати піший маршрут від точки висадки з авто до кінцевої точки маршруту за допомогою додатків-мап.

При цьому функціонал пропонування пішохідних маршрутів буде доступний лише при розрахунку вартості замовлення, а при змінах в активному замовленні вони вже будуть недоступні.

Нагадаємо також, що в грудні Uklon запровадив кур'єрську доставку на мототранспорті для бізнесу. Послугу теж спершу запустили лише в Києві, але у майбутньому компанія пообіцяли розглянути розширення географії.