Uklon запровадив кур'єрську мотодоставку для бізнесу: анонсує й для користувачів застосунку таксі

Компанія Uklon розширила можливості для своїх бізнес-клієнтів, запровадивши для них сервіс кур'єрської доставки Uklon Delivery. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Функціонал наразі доступний лише для В2В-користувачів, але зазначається, що згодом доставка кур'єрами буде доступна і для користувачів райдерського (пасажирського) застосунку Uklon.

Кур’єри Uklon Delivery зможуть доставляти їжу, продукти, документи, дрібну техніку та інші товари від партнерів, вага яких не перевищує 10 кг. Вони матимуть брендовані термосумки та пересуватимуться на мототранспорті.

Доставка замовлень здійснюватиметься протягом години за адресою та "до дверей" з моменту оформлення та прийняття замовлення на доставку. Зазначається, що перші партнери вже тестують нову послугу.

"У нас гарна експертиза в райдхелінгу та, зокрема, в B2B-сегменті. Вже довгий час Uklon Delivery допомагає іншим бізнесам з логістикою, здійснюючи швидку доставку замовлень. Наразі ми підключаємо перших партнерів", - зазначив керівник Uklon Delivery Олександр Білоусов.

За його словами, розширення функціоналу кур’єрської доставки на всіх користувачів сервісу Uklon здійснюватиметься за результатами наявної співпраці та відгуками клієнтів. Спершу планується зробити це у Києві, але у майбутньому компанія розгляне розширення географії.

Нагадаємо також, що в червні Uklon повідомив про вихід на ринок Узбекистану (а саме в Ташкенті), а у травні - про запуск в Азербайджані (там теж запроваджено сервіс виклику таксі у столиці - Баку). Про запуск міжнародної франшизи Uklon оголосив ще рік тому.

запустив сервіс виклику таксі в Узбекистані,