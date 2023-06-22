Uklon виходить на ринок Узбекистану

Український онлайн-сервіс виклику таксі Uklon оголосив про вихід на ринок ще однієї країни - Узбекистану. Як ідеться в повідомленні компанії, наприкінці червня сервіс має запрацювати в Ташкенті.

Рішення для Узбекистану включає застосунок для пасажирів Uklon App та застосунок для водіїв Uklon Driver App. Також компанія надаватиме сервіс доставки.

"У 2023 році ми розпочали нашу експансію в інші країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. Більше того, віримо що український продукт і наші цінності дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні", - зазначив співзасновник Uklon Сергій Смусь.

За його словами, компанія намагається ґрунтовно підходити до локалізації, з повагою та розумінням ставлячись до культури та традицій нової країни, і водночас націлена на промоцію за кордоном української культури та сервісу.

В Uklon зазначають, що за 13 років роботи змогли розширити свою присутність на 27 міст в Україні, а мобільний застосунок з виклику авто завантажили вже понад 12 мільйонів разів.

Нагадаємо, що на початку травня компанія повідомила про вихід на ринок Азербайджану, а саме про запуск у столиці країни Баку. Про запуск міжнародної франшизи Uklon оголосив ще рік тому.