Від початку повномасштабного вторгнення ринок таксі зменшився на 10-20%

За оцінками одного з найбільших в країні сервісу з перевезення пасажирів Bolt, від початку повномасштабного російського вторгнення український ринок таксі впав на 10–20%. Про це розповів керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик в інтерв‘ю Forbes.

Сергій Павлик зазначив, що падіння пропорційне кількості людей, які виїхали з країни.

“Але це компенсується зростанням проникнення сервісу. На ретроспективі чотирьох-п’яти років ринок зріс", - розповів Сергій Павлик.

Порівняно із 2018–2019 роками, проникнення електронних сервісів підвищилося не менш ніж у 1,5 раза.

Водночас зростає частка жінок-водійок, хоча їх досі приблизно до 5%.

Кількість активних водіїв залишилася на довоєнному рівні. Хоч частина перестала їздити, але щомісяця реєструються тисячі нових облікових записів. Це зумовлено зростанням безробіттям і пошуком можливості заробити.

"Змінилася середня дистанція. Це добре помітно у Києві: раніше було близько 9,2 км, зараз – менше 9 км. Один із факторів – закритий аеропорт Бориспіль, на який припадала значна кількість поїздок у столиці", - розповів представник Bolt.

Водії проводять на платформі на 10–20% менше часу через комендантську годину.

Середній чек залежно від міста – 80–150 грн.

Нагадаємо, у 2022 році Bolt виступила проти російського вторгнення в Україну - компанія закриється у Білорусі, а Україні передала €5 млн.

Зазначимо, український сервіс виклику таксі Uklon у травні виходить на ринок Азербайджану, де клієнти зможуть користуватися послугами компанії через онлайн-замовлення.