Bolt закриється у Білорусі, а Україні передасть €5 млн

Естонська Bolt виступила проти російського вторгнення в Україну – компанія закриється у Білорусі, а Україні передасть €5 млн.

8 березня у компанії Bolt заявили про те, що нададуть €1 млн для підтримки України, а протягом 2 тижнів очікується ще більше €4 млн. Про це повідомив CEO та засновник Bolt Маркус Вілліг.

За його словами, компанія збирається вдатися до трьох кроків: перерахувати 5% всіх замовлень Bolt у Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу, вилучити російську продукцію з Bolt Market та припинити діяльність у Білорусі.

«Породом з Естонії ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали на закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку», — сказав Маркус Вілліг.

Раніше, один із сервісів Bolt – Bolt Food запустив проект "Герої доставки". Компанія збирає команди волонтерів, які допомагатимуть ресторанам та кур'єрам безкоштовно доставляти необхідні речі людям, які потребують допомоги.