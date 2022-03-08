Bolt закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн

Эстонская Bolt выступила против российского вторжения в Украину – компания закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн.

8 марта в компании Bolt заявили о том, что предоставят €1 млн для поддержки Украины, а в течение 2 недель ожидается еще более €4 млн. Об этом сообщил CEO и основатель Bolt Маркус Виллиг.

По его словам, компания собирается прибегнуть к трем шагам: перечислить 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа, изъять российскую продукцию из Bolt Market и прекратить деятельность в Беларуси.

«Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши отцы и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку», — сказал Маркус Виллиг.

Ранее, один из сервисов Bolt - Bolt Food запустил проект "Герои доставки". Компания собирает команды волонтеров, которые будут помогать ресторанам и курьерам бесплатно доставлять необходимые вещи людям, нуждающимся в помощи.