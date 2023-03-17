Сервіс прокату електросамокатів Bolt відкриває сезон: де працює та які тарифи

Після зимової перерви сервіс прокату електросамокатів Bolt відновив роботу в Києві, Львові та Чернівцях. З 17 березня електричні самокати Bolt з'являться на вулицях Івано-Франківська, а трохи згодом і Вінниці.

Про це повідомила пресслужба Bolt.

Зазначається, що сервіс активно відновлює свою роботу, розширює зону покриття в тих містах, де він працював в обмеженому режимі, також у планах команди Bolt – запуск послуги в нових населених пунктах України.

Наразі сервіс активний у Києві, Львові та Чернівцях, а з 17 березня 2023 року запрацює в Івано-Франківську та ще через декілька днів у Вінниці.

Після запуску сервісу оренди в Івано-Франківську та Вінниці діятимуть такі тарифи: 9 грн за розблокування та 2,9 грн/хв.

Також оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.

Згідно з дослідженнями, проведеними компанією Bolt у жовтні – грудні 2022 року в 17 країнах Європи, де доступний сервіс Bolt, 38 % користувачів застосовують самокат як транспорт "останньої милі", поєднуючи його з громадським транспортом. В Україні цей показник становить 36,9 %.

"У 2023 році, попри воєнний стан, ми продовжуємо надавати послуги оренди електросамокатів у різних містах України та розширювати нашу присутність у країні. Протягом останніх кількох років самокати вже стали невіддільною частиною міської інфраструктури України, адже це легкий мобільний транспорт, який полегшує логістику в містах та економить час, витрачений на дорогу. Ми робимо все можливе, щоб цього року якнайбільше людей змогли скористатися сервісом оренди електросамокатів у різних містах", – зазначив керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

ДОВІДКА:

Bolt – це мультидодаток, головна мета якого – зробити пересування містом більш доступним, безпечним і екологічним.

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.