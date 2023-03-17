Сервис проката электросамокатов Bolt открывает сезон: где работает и какие тарифы

После зимнего перерыва сервис проката электросамокатов Bolt возобновил работу в Киеве, Львове и Черновцах. С 17 марта электрические самокаты Bolt появятся на улицах Ивано-Франковска, а позже и Винницы.

Об этом сообщила пресс-служба Bolt.

Отмечается, что сервис активно возобновляет свою работу, расширяет зону покрытия в тех городах, где он работал в ограниченном режиме. В планах команды Bolt – запуск услуги в новых населённых пунктах Украины.

Сейчас сервис активен в Киеве, Львове и Черновцах, а с 17 марта 2023 года заработает в Ивано-Франковск и еще через несколько дней в Виннице .

После запуска сервиса аренды в Ивано-Франковске и Виннице будут действовать следующие тарифы: 9 грн за разблокировку и 2,9 грн/мин.

Также аренда самокатов будет недоступна во время комендантского часа.

"В 2023 году, несмотря на военное положение, мы продолжаем предоставлять услуги аренды электросамокатов в разных городах Украины и расширять наше присутствие в стране. В последние несколько лет самокаты уже стали неотделимой частью городской инфраструктуры Украины, ведь это легкий мобильный транспорт, который облегчает логистику в городах и экономит время, потраченное на дорогу. Мы делаем все возможное, чтобы в этом году как можно больше людей смогли воспользоваться сервисом аренды электросамокатов в разных городах", – отметил руководитель направления по развитию проката электросамокатов компании Bolt в Украине Антон Милка.

Отметим, согласно исследованиям, проведенным компанией Bolt в октябре – декабре 2022 года в 17 странах Европы, где доступен сервис Bolt, 38% пользователей применяют самокат как транспорт "последней мили", совмещая его с общественным транспортом. В Украине этот показатель составляет 36,9%.

СПРАВКА:

Bolt – это мультиприложение, главная цель которого – сделать передвижение по городу более доступным, безопасным и экологичным.

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе , Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.