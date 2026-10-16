До 80% компенсации: правительство ввело гарантии для судов, работающих с украинскими портами

Украина будет компенсировать до 80% ущерба владельцам, операторам и фрахтователям гражданских судов, причиненных вследствие российских атак, если соответствующие риски не покрывает страховщик. Правительство утвердило механизм государственных гарантий, который должен снизить риски для морских перевозок и поддержать украинский экспорт.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минвосстановления.

Компенсация будет распространяться на суда под украинским и иностранными флагами, обеспечивающими грузовые перевозки в украинские порты.

Государство сможет возмещать до 80% оцененного ущерба в случаях, когда убытки из-за российской агрессии не покрываются страховой компанией.

Механизм охватывает повреждение или полное уничтожение судна, потерю или повреждение груза, расходы на аварийно-спасательные работы и другие предусмотренные им убытки.

В Министерстве восстановления отмечают, что постоянные атаки России на украинские порты и гражданский флот повышают риски для судоходства, усложняют страхование и увеличивают стоимость морских перевозок.

Поэтому дополнительные государственные гарантии должны снизить финансовые риски для судовладельцев и перевозчиков и поддержать непрерывную работу экспортно-импортной логистики Украины.

Морские перевозки остаются одним из ключевых каналов украинского экспорта, поэтому правительство рассчитывает на то, что новый механизм поможет сохранить доступность украинских портов для международных перевозчиков даже в условиях высоких военных рисков.

Напомним, ранее Украина развернула дополнительные перехватчики для защиты гражданских судов на фоне ужесточения российских атак на морскую логистику.