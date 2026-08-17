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Украина развернула дополнительные перехватчики для защиты гражданских судов

судно
Россия атаковала портовую инфраструктуру Николаевского района

Военно-Морские Силы Украины развернули дополнительные подразделения БПЛА-перехватчиков для защиты гражданского судоходства и украинского побережья. Ужесточение защиты должно помочь сохранить работу морского экспортного коридора на фоне российских атак на торговые суда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение командующего ВМС ВСУ вицеадмирала Алексея Неежпапы.

По его словам, защита гражданского судоходства остается одной из главных задач ВМС. Работу подразделений БпЛА-перехватчиков планируют усиливать и дальше.

В первом полугодии 2026 года корабли и катера ВМС прошли около 350 тыс. морских миль и совершили более 7 тыс. выходов в море.

Отдельным направлением остается обеспечение работы морского коридора, по которому Украина экспортирует аграрную и другую продукцию. Российские атаки на торговые суда и портовую инфраструктуру в последние месяцы повысили риски для перевозок и судовладельцев.

ВМС также обновляют подготовку экипажей. За последние полгода подразделения получили новые тренажеры, симуляторы и имитаторы дронов. Продолжается ремонт кораблей и модернизация вооружения и техники.

Кроме того, часть подразделений ВМС в 2026 г. прошла сертификацию в рамках интеграции с силами НАТО.

Напомним, из-за российских атак на торговые суда Южный ГОК останавливал работу. На предприятии объясняли, что из-за рисков для экипажей судовладельцы прекратили заходить в украинские черноморские порты, из-за чего на складах накопилась экспортная продукция.

Автор:
Татьяна Гойденко

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