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Україна розгорнула додаткові перехоплювачі для захисту цивільних суден

судно
Росія атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району

Військово-Морські Сили України розгорнули додаткові підрозділи БпЛА-перехоплювачів для захисту цивільного судноплавства та українського узбережжя. Посилення захисту має допомогти зберегти роботу морського експортного коридору на тлі російських атак на торговельні судна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Олексія Неїжпапи.

За його словами, захист цивільного судноплавства залишається одним із головних завдань ВМС. Роботу підрозділів БпЛА-перехоплювачів планують посилювати й надалі.

У першому півріччі 2026 року кораблі та катери ВМС пройшли близько 350 тис. морських миль та здійснили понад 7 тис. виходів у море.

Окремим напрямом залишається забезпечення роботи морського коридору, через який Україна експортує аграрну та іншу продукцію. Російські атаки на торговельні судна та портову інфраструктуру останніми місяцями підвищили ризики для перевезень і судновласників.

ВМС також оновлюють підготовку екіпажів. За останні пів року підрозділи отримали нові тренажери, симулятори та імітатори дронів. Триває ремонт кораблів та модернізація озброєння і техніки.

Крім того, частина підрозділів ВМС у 2026 році пройшла сертифікацію в межах інтеграції з силами НАТО.

Нагадаємо, через російські атаки на торговельні судна Південний ГЗК зупиняв роботу. На підприємстві пояснювали, що через ризики для екіпажів судновласники припинили заходити до українських чорноморських портів, через що на складах накопичилася експортна продукція.

Автор:
Тетяна Гойденко

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