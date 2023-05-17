С начала полномасштабного вторжения рынок такси снизился на 10-20%

По оценкам одного из самых крупных в стране сервиса по перевозке пассажиров Bolt, с начала полномасштабного российского вторжения украинский рынок такси упал на 10–20%. Об этом рассказал руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик в интервью Forbes.

Сергей Павлик отметил, что падение пропорционально количеству людей, выехавших из страны.

"Но это компенсируется ростом проникновения сервиса. На ретроспективе четырех-пяти лет рынок вырос", – рассказал Сергей Павлик.

По сравнению с 2018-2019 годами проникновение электронных сервисов повысилось не менее чем в 1,5 раза.

В то же время растет доля женщин-водителей, хотя их до примерно до 5%.

Количество активных водителей осталось на довоенном уровне. Хотя часть перестала ездить, но ежемесячно регистрируются тысячи новых аккаунтов. Это обусловлено ростом безработицы и поиском возможности заработать.

"Изменилась средняя дистанция. Это хорошо заметно в Киеве: раньше было около 9,2 км, сейчас – менее 9 км. Один из факторов – закрытый аэропорт Борисполь, на который приходилось значительное количество поездок в столице", – рассказал представитель Bolt.

Водители проводят на платформе на 10–20% меньше времени через комендантский час.

Средний чек в зависимости от города – 80–150 грн.

Напомним, в 2022 году Bolt выступила против российского вторжения в Украину – компания закроется в Беларуси, а Украине передала €5 млн.

Отметим, украинский сервис вызова такси Uklon в мае выходит на рынок Азербайджана, где клиенты смогут воспользоваться услугами компании через онлайн-заказ.