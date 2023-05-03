Uklon вышел на азербайджанский рынок

Украинский сервис вызова такси Uklon в мае выходит на рынок Азербайджана, где клиенты смогут пользоваться услугами компании по онлайн-заказу.

В Азербайджане Uklon будет работать через Uklon App – приложение для пассажиров и Uklon Driver App – приложение для водителей.

“Теперь жители Баку смогут пользоваться современным сервисом для онлайн-заказа авто. Выход на новые горизонты происходит при поддержке нашего стратегического партнера Umico – известной в Азербайджане онлайн-платформы”, - написал соучредитель компании Виталий Дятленко в Facebook.

У клиентов будет возможность пользоваться программой лояльности, в рамках которой оплачивать поездки можно будет накопленными бонусами Umico.

Ранее соучредитель Uklon Сергей Смусь рассказывал, что в планах компании зайти в две страны, с перерывом в три-четыре месяца.

“В мае 2022 года мы планировали войти в первую страну, а в прошлом году должны были зайти по меньшей мере в три страны, еще в одной – запуститься за франшизой. Сейчас мы работаем, чтобы очень скоро это произошло, возможно, уже в апреле", - рассказал соучредитель компании Сергей Смусь.

Стоимость выхода на новый рынок составляет не менее $1 млн в страну. К тому же во всех странах сейчас достаточно конкурентная среда.

В 2021 году Uklon начал работать в Молдове, но уже в марте 2022 года работу сервиса пришлось приостановить из-за начала полномасштабной войны в Украине и проблем с партнером.