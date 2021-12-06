Украинский сервис такси Uklon начинает работать в Молдове — СМИ

Украинский онлайн-сервис вызова такси Uklon с 6 декабря начинает работать в столице Молдовы Кишиневе. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники в компании.

В Кишиневе запустили локализованное приложение Uklon, которое работает по аналогии с украинским. Оно тоже позволяет вызвать такси, выбрать автомобиль определенного класса и способ оплаты.

В молдавском приложении Uklon есть функция отслеживания поездки в режиме онлайн, просмотр окончательной стоимости без дополнительных сборов, повышение или понижение цены поездки.

После старта работы в Молдове Uklon начал активно увеличивать количество водителей. Аналогично украинским райдерам в Кишиневе таксисты работают через приложение Uklon. Они могут пользоваться такими же функциями, в том числе фильтровать заказы по направлению, стоимости, классу автомобиля и видеть конечную точку маршрута.

"Это начало новой большой главы в международной истории нашей компании. Кишинев в ней — первая точка. Uklon выходит за пределы одного рынка, где он уже продан, на новую неизвестную территорию", — сказал соучредитель и операционный директор сервиса Сергей Суса.

Он добавил, что компания планирует масштабироваться в другие страны. На молдавском рынке главный конкурент Uklon — сервис вызова такси "Яндекс".

Uklon основали в Киеве в 2009 году. Сервис работает в Киеве, Днепре, Одессе и еще 24 городах.

Сервис постоянно развивается: вводит новые услуги для клиентов и начинает сотрудничать с другими компаниями. В конце ноября Uklon совместно со страховой компанией ARX застраховали услугу "драйвер" на сумму до 100 тысяч грн.

Страховое покрытие авто включается с момента посадки драйвера за руль автомобиля клиента и действует до момента завершения поездки. Страховка распространяется автоматически на всех пользователей услуги во всех городах присутствия сервиса Uklon.

Также Uklon ввел скидки для вакцинированных украинцев. Пользователи приложения службы такси Uklon смогут получить скидки до минус 50% на три поездки при условии, что сделают прививку от коронавируса.