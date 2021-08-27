Как сервис доставки от Uklon помогает украинскому бизнесу: опыт Varus, Liki24 и Honey

В современных реалиях работа с доставкой стала обыденностью для большинства бизнесов, ведь дает возможность масштабировать сервис и заполучить большую аудиторию. Во время эпидемии и связанных с нею карантинов запуск доставки стал даже не условием расширения бизнеса, он стал условием его выживания. В свете тренда предприниматели могут запускать для своего продукта собственную службу доставки, однако такой шаг требует значительных временных и финансовых вложений: подбора и трудоустройства курьеров, затрат на транспорт, организации логистики и других оптимизаций всевозможных процессов.

Оптимальным решением может стать партнерство с сервисами с уже налаженной системой доставки. Легкий запуск, минимальные затраты на него и максимальный охват территории подойдет как для новичков, так и для опытных бизнесов, которым такое сотрудничество позволит сконцентрировать усилия на самом продукте.

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На запрос рынка ответил украинский онлайн-сервис Uklon, запустив еще в начале пандемии в 2020 году функцию "Доставка до двери". Как признавались тогда в компании, старт дополнительной услуги планировали на осень 2020 года, но ввиду карантина запустили ее в максимально сжатые сроки — всего за две недели.

Сергей Смусь соучредитель и операционный директор компании Uklon В Uklon мы движемся в сторону mobility-as-a-service, чтобы помогать людям с мобильным решением ежедневных запросов. Опция доставки - одна из таких историй об удобстве и расширении возможностей привычного приложения. Сейчас класс Delivery хорошо работает как в B2C, так и в B2B направлении. У нас уже больше сотни бизнес-партнеров из разных сегментов, которые закрывают last mile delivery благодаря Uklon. И это очень драйвит нас продолжать работать над продуктом, постоянно улучшая предложение.

Сегодня функция доступна в 27 украинских городах, ее подключают все больше предпринимателей, а водители Uklon каждый месяц выполняют более 100 тысяч доставок. Delo.ua совместно с Uklon рассказывает, как интегрировать опцию в свой бизнес, какие преимущества этого инструмента и что говорят о нем уже подключившиеся партнеры.

Как работает "Доставка до двери" от Uklon и чем отличается от услуг конкурентов

Запрос на подключение к услуге представители бизнеса могут отправить по ссылке, указав свое имя, название компании, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Для удобства клиентов в Uklon продумали три варианта интеграции инструмента. Бизнес может выбрать наиболее подходящий из представленных вариантов:

• Через CRM-систему Poster — лучше всего она подойдет кафе и ресторанам. Система запоминает информацию о клиентах, оптимизирует рабочее время сотрудников и сокращает операционную нагрузку. Внутри сервиса есть возможность подключить расширение Uklon Delivery, доступ к которому можно получить у отдела по работе с корпоративными клиентами Uklon.

• С помощью разработанного специалистами Uklon кода API — интеграция будет полезна клиентам с собственным сайтом с возможностью заказа продукции. По факту код добавляет на сайт как один из способов доставки услугу Uklon и в режиме реального времени просчитывает актуальный тариф.

• В ручном режиме, используя соответствующую вкладку в обычном приложении, — этот вариант самый простой и подойдет всем типам бизнеса.

Заказ доставки в приложении Uklon

Услуга доставки стоит, как и обычная поездка, за сам факт довоза посылки без пассажира доплачивать не нужно. Как и в случае со стандартной поездкой, цена услуги формируется непосредственно при создании заказа и не меняется, даже если автомобиль попадет в пробку. Сервис позволяет передавать заказы до 20 кг, при этом есть два вида доставки — от двери до двери и от подъезда до подъезда. В первом случае стоимость услуги будет выше на 20 грн.

Функция значительно экономит время сотрудникам — для заказа доставки в приложении нужно несколько секунд, среднее время поиска автомобиля составляет всего две минуты, а подачи авто — семь. У Uklon очень широкое покрытие, а потому ограничений по районам доставки нет. Кроме того, чтобы клиенты были уверены в безопасности доставки заказа потребителям, в компании страхуют каждую посылку: на 15 тысяч грн в случае утраты и 7000 грн, если та будет повреждена.

Движение машины могут отслеживать как сотрудники компании, так и заказчик. После отправки ему придет смс-уведомление со ссылкой на трекинг, с маркой, цветом и номером автомобиля, номером водителя, с приблизительным временем доставки и ее стоимостью. Однако бизнесу доступны и другие инструменты мониторинга — для этого предусмотрен личный кабинет.

Статистика заказов в личном кабинете Uklon

Он представляет собой административную панель для отслеживания количества заказов и их статуса, а также сбора статистики. Там предусмотрена и возможность самостоятельного формирования счетов для оплаты (для клиентов ТОВ), формирования пула сотрудников, которые имеют доступ к кабинету, управления финансами (учет расходов на доставку).

Для всех клиентов ТОВ в Uklon каждый месяц предоставляют отчетность в виде актов выполненных работ, по запросу ее могут оправлять и клиентам ФОП. Сервисный сбор за обслуживание кабинета составляет 15% от стоимости каждой поездки. При этом компания строго контролирует качество предоставления услуги: все вопросы, отзывы и пожелания партнеров обрабатываются личным менеджером, который всегда на связи.

Что говорит об услуге Uklon украинский бизнес

Как отмечают в Uklon, основной поток клиентов (около 40-50%) компания получает через рекомендации. Это говорит о том, что бизнес в целом доволен сервисом и оценивает его положительно, а потому часто советует его своим партнерам. Всего за полгода спрос на сервис доставки увеличился на одну треть: количество заказов за 2021 год в B2C выросло на 35%, а в B2B — на 25%.

Сегодня услуга наиболее популярна в Киеве — тут обрабатывается около 75% заказов, также сервис востребован в Одессе и во Львове. По статистике системы оценивания в приложении, больше 95% доставок стабильно получают от пользователей "пятерки". Украинские предприниматели признаются, что сервис на ура справляется с экспресс-доставкой, предлагает удобные интеграции и обеспечивает широкое покрытие.

Антон Авринский сооснователь и CEO Liki24 В определенных случаях необходима быстрая доставка - скорость сервиса Uklon позволяет оперативно отдать заказ клиенту

Наш подход — находить наилучший способ доставки для наших клиентов. Именно поэтому для каждой конкретной ситуации мы выбираем индивидуальный способ доставки лекарств. В определенных случаях необходима быстрая доставка. Один из наших партнеров в этом направлении — Uklon. До запуска этой услуги мы рассматривали разные службы. Мы провели анализ существующих сервисов, скорость доставки Uklon позволяла оперативно отдать заказ клиенту.

Также одним из критериев нашего выбора было удобство/простота интеграции. В частности, мы выбрали API — программный код, с помощью которого два совершенно разных приложения или интернет-сервиса могут связываться друг с другом и обмениваться информацией.

Цель нашего проекта — доставлять лекарства за 30 минут. Во время тестового периода мы проверяем систему доставки, поэтому для нас важна обратная связь от клиентов. И мы получаем много позитивных отзывов о важности такого сервиса в быстрой доставке лекарств. В партнерстве с Uklon мы развиваем именно его. О росте числа клиентов пока говорить рано, поскольку наш продукт все еще находится на стадии тестирования, но мы уже видим, что в нем есть потребность большого количества людей.

Олег Спирин Chief Digital Commerce Varus Сотрудничество с Uklon помогло развитию бизнеса — благодаря ему в начале пандемии мы сумели максимально быстро запустить доставку

Когда в марте начался карантин, в течение двух недель мы с командой создали платформу, которая отображала в сети ассортимент магазинов Varus и позволила клиентам заказывать, оплачивать продукты и забирать их в магазине. Еще через полторы недели мы подключили доставку. Первым сервисом, который начал доставлять заказы нашим покупателям, стал Uklon. Мы сделали выбор в их пользу, поскольку это были единственные ребята, которые были готовы возить до 30 кг, они были технологичны — можно было сделать интеграцию с помощью API, а кроме того, их покрытие городов совпадало с нашим покрытием.

У нас была разработана система "Последняя миля", по сути, это маркетплейс, к которому мы подключаем различные сервисы доставки. Uklon — один из них, сегодня он самый топовый, поскольку доставляет наибольшую долю заказов у нас. Когда система "Последняя миля" получает адрес клиента, она определяет, какой доставщик повезет заказ. Важны следующие критерии: локация, в каком городе какие службы есть, вес и стоимость доставки. Клиент платит фиксированную цену доставки, а мы уже оплачиваем услуги сервиса по итогам месяца. Учитывая эти параметры, мы определяем, какой сервис повезет заказ клиенту.

Машины приезжают достаточно быстро — это одно из преимуществ сервисов такси, поскольку приезда курьеров других служб мы можем ожидать от получаса до часа. От момента заказа машины Uklon до вручения заказа клиенту проходит всего 30-40 минут.

Сотрудничество с Uklon помогло нашему бизнесу развиваться — благодаря им в начале пандемии мы сумели максимально быстро запустить доставку в четырех крупных городах: Кривом Роге, Запорожье, Днепре и Киеве. Сервис, так сказать, помог не потерять лицо перед конкурентами, ведь в тот момент организовывать доставку начали почти все. Поэтому ребята здорово поспособствовали, хорошо, что на тот момент на рынке они были готовы оказывать свои услуги.

Uklon сегодня конкурирует с другими сервисами, но имеет хорошую долю и для нас является одним из самых конкурентных партнеров. Если они значительно не повысят цены и не поменяют вес доставки, то продолжат занимать важное место на рынке. У них отличная интеграция, но стоит отдавать себе отчет, что этот сервис — вариант для экспресс-доставки в течение 30-40 минут. Неправильно требовать от него возможности возить заказы плановой доставки, когда они могут приехать в магазин, взять десять заказов и развезти их по маршруту. Ребята хороши в своем сегменте, их ключевое преимущество — это сохранение своего сервиса и возможности заказать быструю доставку.

Виктория Коломиец Менеджер кафе-кондитерской Honey Бывают дни, когда запросов на доставку так много, что у нас просто не хватает ресурсов развести столько заказов. Uklon очень упрощает задачу: мы можем одновременно вызвать до 20 машин и принять все заявки

Ранее у нас была своя доставка. Но бизнес достаточно быстро развивался, а потому на маршрутах стало не хватать машин. Мы поняли, что нам нужно либо организовывать свой паркинг, закупать машины и нанимать новых водителей, либо найти альтернативу.

Мы узнали, что у Uklon есть функция доставки, а главное, что они могут доставлять посылки прямо до дверей — для нас это очень важно, поскольку это часть сервиса. Нам обязательно нужно, чтобы водитель выходил из машины и отдавал клиентам заказ в руки. Поэтому в вопросе выбора службы доставки этот факт сыграл решающую роль — мы рассматривали и другие компании, но у конкурентов Uklon на тот момент такой опции не было, поэтому для нас выбор был очевиден.

Мы пользуемся доставкой компании через мобильное приложение. У нас есть несколько департаментов, которые пользуются разными видами сервисов: развозкой персонала, доставкой товаров, доставкой заказов. То есть доступ нужен множеству людей, а потому у каждого есть приложение на своем телефоне.

Кафе-кондитерская сотрудничает с Uklon больше года, и в целом мы довольны партнерством. Но, конечно, не без проколов — бывали разные ситуации, в основном связанные с человеческим фактором. Например, водители грубили клиентам, отказывались выходить из машины, роняли заказные торты с хрупкими фигурками. Было пять-шесть страховых случаев, когда нам возвращали деньги. Но почти всегда все проблемы решались.

Запуск доставки положительно повлиял на наш бизнес, это действительно очень удобно. Представьте, стандартный бум заказов на 8 марта в то время, как Honey — заведение с десертами. Количество запросов на доставку так много, что мы просто не можем развести столько заказов, не имея в запасе 300 машин. А такие сервисы очень упрощают эти процессы: мы можем с нескольких телефонов одновременно вызвать до 20 машин и принять все заказы. Мы находимся возле хорошей транспортной развязки, поэтому водители к нам приезжают достаточно быстро. Долгое ожидание может быть только в час пик из-за пробок.