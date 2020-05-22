Бизнес 20 минут назад

В Uklon появилась услуга отправки посылок с опцией "доставка до двери"

Стоимость доставки составляет 20 гривен

Фото: Bituk media Фото: Bituk media
Фото: Bituk media

Компания Uklon внедрила новую опцию "Доставка до двери".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кратко и по делу в Telegram

Теперь в мобильном приложении появилось отдельное окно с новым классом авто — "Доставка". Так, можно отправлять посылки весом до 20 кг от двери до двери.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать дополнительную опцию "Доставка до двери", стоимость которой 20 грн.

Отправителю нужно просто спуститься к авто и передать посылку. Доставка осуществляется в течение часа. Отправитель, оставаясь дома, может наблюдать в приложении за передвижением авто, пока посылка доставляется к двери получателя.

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Ранее Delo.ua писало о результатах исследования, которое показало, что половина опрошенных оценивает личное впечатление о традиционных сервисах такси, которыми чаще всего пользовались в течение года, как положительное (50%), в то время как почти треть опрошенных (36%) имеют плохой опыт использования такого сервиса. Впечатления о такси, работающих с мобильными приложениями (такие, как Uber, Uklon, Bolt и т.д.), лучше — у 62% респондентов очень или преимущественно положительное впечатление об их работе, и только 4% опрошенных негативно оценивают такси, работающие с мобильными приложениями.

Напомним, что Uber анонсировал массовое увольнение сотрудников.

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