В Украине существенно подорожало такси после ослабления карантина — НБУ

Стоимость проезда в такси существенно выросла за последнюю неделю (с 8 по 14 мая) в связи с ослаблением карантина, которое не распространялось на работу общественного транспорта.

Цены выросли, несмотря на низкие цены на топливо, сообщается в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.

Указано, что ослабление карантинных ограничений оказало разнонаправленное влияние на стоимость услуг: стоимость доставки из заведений питания осталась неизменной, тогда как услуги такси существенно подорожали.

"Затормозило рост стоимости доставки из заведений общественного питания, вероятно, ослабление карантинных ограничений относительно работы этих заведений", — говорится в обзоре.

Кроме того, по данным НБУ, в течение недели цены на продукты питания незначительно выросли. Основным фактором роста цен на продукты питания оставалось подорожание яиц, что может быть связано с уменьшением их предложения на фоне низкой рентабельности.

В то же время, как отмечается, снижались цены на овощи борщевого набора, прежде всего капусту, картошку, свеклу и лук. Также дешевели лимоны.

"Значительным спросом и в дальнейшем пользовались товары личного ухода и средства чистки, что поддерживало рост цен на них", — говорится в обзоре.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая. По его словам, в условиях, когда все больше людей возвращаются на работу в рамках ослабления карантина, Киев ждет транспортный коллапс.

Напомним, 12 мая в Киеве в день ослабления карантина службы такси значительно повысили тарифы. Кроме того, образовались значительные пробки на дорогах. В частности, было затруднено движение транспорта в центре столицы.

Тем временем компания Uber вводит масочный режим для всех пассажиров и водителей со следующей недели (с 18 мая) для предотвращения распространения коронавируса.