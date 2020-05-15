Uber ввела масочный режим для всех водителей и пассажиров

Компания Uber вводит масочный режим для всех пассажиров и водителей со следующей недели для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Uber.

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Указано, что во время оказания или получения услуг все водители и пассажиры будут обязаны использовать маски разных типов.

Известно, что такое правило вступит в силу с понедельника, 18 мая, и продлится минимум до конца июня 2020 года.

Как отмечается, в США, Канаде, Индии и в большинстве стран Европы и Латинской Америки водители не смогут подключиться к системе Uber без маски на лице.

Вместе с тем, компания Uber ограничит право перевозки пассажиров на переднем месте. Так, поездки с использованием UberX будут возможными только для трех пассажиров и только при условии размещения всех на заднем сидении.

Сообщается, что компания уже выделила $50 млн на закупку защитного снаряжения для своих водителей и курьеров. По состоянию на эту неделю, Uber уже заказал 23 млн масок для водителей и курьеров по всему миру.

Ранее стало известно, что компания Uber Technologies Inc планирует сократить 3700 своих сотрудников в связи с коронавирусом.