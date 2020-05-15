Транспортный коллапс в Киеве: въезд грузовиков в столицу ограничат

Власти Киева с 18 мая ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столицу.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба КГГА.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу", — отметил он.

Указано, что ограничения будут действовать утром — с 7:00 до 10:00, и вечером — с 17:00 до 20:00.

По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы.

Отмечается, что строгое ограничение будет действовать до полного возобновления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

Как известно, после введения первого этапа смягчений карантина на улицах Киева резко увеличилось количество частного транспорта и образовались огромные пробки. Мэр столицы призвал правительство разрешить работу метро с 25 мая.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что считает такой шаг преждевременным.

Ранее сообщалось, что Киевская горгосадминистрация не рассматривает вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Напомним, 13 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.