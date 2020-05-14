Транспорт 40 минут назад

В Киеве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте — Кличко

"Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава три раза в сутки

В Киеве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте — Кличко В Киеве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте — Кличко
Фото: 5 канал

Киевская горгосадсминистрация (КГГА) не рассматривает вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Об этом сегодня, 14 мая, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе ежедневного пресс-брифинга.

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"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное — без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации. Просим пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться на работу и с работы, а также по неотложных делах", — сказал Кличко.

Мэр добавил, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава три раза в сутки.

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Напомним, вчера Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Перед этим сообщалось, что работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет возобновлена примерно 31 мая 2020 года.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире "Сніданку з 1+1" заявил, что запускать метро в Киеве пока рано.

Ранее правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях: если в течение 10 дней процент выявленных случаев не будет меняться или будет оставаться в пределах 5%, а также, если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.

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