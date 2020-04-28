Кличко подробно рассказал как и когда Киев начнет ослаблять карантин

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина.

План первого этапа ослабления ограничительных мер предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, а также открытие парков группам не более двух человек, сообщил мэр Киева на брифинге во вторник 28 апреля.

"Сразу отмечу. Это — не снятие ограничений, а их ослабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости — ко второму этапу не перейдем. При ухудшении же ситуации — возвращаемся в карантин. Это нужно понимать. Поэтому все предприятия и организации должны строго соблюдать регламент работы. А все киевляне — элементарные правила безопасности.

Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими", — подчеркнул городской голова.

Первый этап послаблений:

➡️ будет разрешена работа непродовольственных магазинов площадью до 300 квадратных метров. Не больше 1 человека на 10 квадратных метров. Обязательная санитарная обработка помещения дважды в день;

➡️ разрешат работу парикмахерских и салонов красоты — только по предварительной записи и не больше одного человека на одну услугу. После каждого клиента обязательная дезинфекция помещения или его обработка кварцевой лампой;

➡️ кафе как и рестораны тоже смогут работать на вынос. Требование — обязательная санитарная обработка помещения дважды в день;

➡️ Разрешат работу небольших предприятий по оказанию бытовых услуг, а также ателье. Условия: 1 сотрудник на 10 квадратных метров и не больше 1 клиента на 10 квадратных метров;

➡️ Будет разрешена работа временных сооружений (киосков) — с запретом потребления пищи и напитков на месте;

➡️ Разрешат работу автокинотеатров.

Кличко подчеркнул, что на всех без исключения предприятиях и магазинах на входе должна быть обязательная термометрия, а в помещение гости и клиенты должны входить только в маске. В случае отсутствия маски у клиента ответственность ложится на собственника магазина или поставщика услуги.

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Кличко добавил, что также предусматривается открытие парков и скверов группам не более двух человек.

"Откроем для посещения столичные парки и скверы... но группами не более двух человек, а если с детьми —двое взрослых и двое детей", — сказал он.

Однако школы, детские сады, детские и спортивные площадки и прибрежные зоны отдыха пока остаются закрытыми. "Ослабление ограничений по посещению школ и детских садов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха будет уже на следующем этапе", — заявил мэр Киева.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.

Кличко подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

По состоянию на 28 апреля в Киеве зарегистрирована 1 тысяча 298 подтвержденных случаев COVID-19.