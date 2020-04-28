В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО)

По состоянию на сегодняшний день, в Киеве зарегистрирована 1 тысяча 298 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сегодня, 28 апреля, в ходе брифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них — медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — отметил он.

Среди 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет. Кроме этого, среди заболевших — 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

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Кличко добавил, что 22 пациента госпитализировали в больницы столицы, а остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 639 детей и 1 тысяча 843 медика.

При этом, зафиксировано 239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошлые сутки зафиксирован 401 новый случай инфицирования коронавирусом, из которых 25 детей и 94 медработника. Скончалось за прошлые сутки 19 человек, 128 пациентов выздоровели.