Общество 40 минут назад

В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО)

За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек

В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО) В Киеве почти 1,3 тысячи зараженных COVID-19 — Кличко (ВИДЕО)
Виталий Кличко. Фото: Facebook

По состоянию на сегодняшний день, в Киеве зарегистрирована 1 тысяча 298 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сегодня, 28 апреля, в ходе брифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Кратко и по делу в Telegram

"За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них — медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — отметил он.

Среди 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет. Кроме этого, среди заболевших — 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

Читайте также:
В общежитии под Киевом произошла вспышка коронавируса

Кличко добавил, что 22 пациента госпитализировали в больницы столицы, а остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 639 детей и 1 тысяча 843 медика.

При этом, зафиксировано 239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошлые сутки зафиксирован 401 новый случай инфицирования коронавирусом, из которых 25 детей и 94 медработника. Скончалось за прошлые сутки 19 человек, 128 пациентов выздоровели.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД
Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД
В Минздраве обнародовали требования к работе рынков
В Минздраве обнародовали требования к работе рынков
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (ФОТО)
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  4. "Слуга народа" хочет ослабить карантин в регионах, где меньше всего зараженных вирусом

  5. Украинские предприниматели вышли на митинги с требованием открыть рынки (ВИДЕО)

Загрузка...