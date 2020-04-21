В общежитии под Киевом произошла вспышка коронавируса

В Киевской области в одном из общежитий города Вишневое, фактически являющимся пригородом Киева, зафиксирована массовая вспышка коронавируса.

Как заявил на брифинге 21 апреля исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин, на данный момент выявлено 37 случаев заболевания и 2 летальных случая от COVID-19, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Имеем случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Оно находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 людей, точное число проживающих сейчас выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент в этом месте выявлено 37 больных, в том числе дети, есть двое людей умерших, к сожалению", — доложил Володин.

По его словам, сейчас медики делают всем жителям общежития без исключения ПЦР-тесты, кроме того, в общежитии введено положение особого передвижения.

"Местная власть сейчас организовывает доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены в общежитие. Окончательная информация о заболевании коронавирусом в общежитии будет завтра вечером после получения результатов тестирования", — добавили в ОГА.

Также отмечается, что согласно законодательству, принимается решение об определении на базе данного общежития изолятора.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 21 апреля в Киевской области было подтверждено 356 случаев коронавируса (28 выздоровели).

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом.