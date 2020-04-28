За сутки в Украине от COVID-19 скончались 19 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 28 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 639 детей и 1 тысяча 843 медика. При этом, зафиксировано 239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели.
Об этом сегодня, 28 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошлые сутки зафиксирован 401 новый случай инфицирования коронавирусом, из которых 25 детей и 94 медработников. Скончалось за прошлые сутки 19 человек, 128 пациентов выздоровели.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 406 случаев;
Волынская область — 260 случаев;
Днепропетровская область — 318 случаев;
Донецкая область — 52 случая;
Житомирская область — 354 случая;
Закарпатская область — 387 случаев;
Запорожская область — 208 случаев;
Ивано-Франковская область — 783 случая;
Кировоградская область — 356 случаев;
город Киев — 1298 случаев;
Киевская область — 604 случая;
Львовская область — 371 случай;
Луганская область — 32 случая;
Николаевская область — 116 случаев;
Одесская область — 248 случаев;
Полтавская область — 180 случаев;
Ровенская область — 553 случая;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 664 случая;
Харьковская область — 221 случай;
Херсонская область — 88 случаев;
Хмельницкая область — 72 случая;
Черновицкая область — 1429 случаев;
Черкасская область — 276 случаев;
Черниговская область — 39 случаев.
При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 27 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациентов выздоровели.