В психбольнице под Харьковом произошла вспышка коронавируса: 14 больных

У 11 пациентов и 3 медиков Областной психиатрической больницы №1, расположенном в селе Стрелечья Харьковского района Харьковской области, была подтверждена коронавирусная болезнь Covid-19.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил глава райгосдаминистрации Артур Товмасян на своей странице в Facebook.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21:30 (субботы) в селе Стрелечья установили контрольно-пропускной пункт", — написал он в соцсети.

В комментариях к посту Товмасян подчеркнул, что установление КПП и ограничение въезда и выезда в населенный пункт — вынужденная мера, направленная на недопущение дальнейшего распространения болезни.

"Контрольно-пропускной пункт будет работать круглосуточно с проведением температурного скрининга. Через КПП имеют право перемещаться все жители, которые прописаны и фактически проживают в селе Стрелечья, кроме случаев, указанных в постановлении КМУ №211 от 11 марта 2020 года (с изменениями), доставка продуктов питания будет осуществляться в обычном режиме. С понедельника сельский совет начнет выписывать пропуски", — добавил глава РГА.

Указано, что первые подозрения на коронавирус в психбольнице зафиксировали еще 13 апреля — у младшего медицинского персонала.

Известно, что спустя некоторое время вирус был подтвержден у двух женщин, которые работают в одном отделении, а также у их родственника — патрульного полицейского. По данным областного лабораторного центра, их установленный контактный круг — 80 человек.

В то же время среди новых больных COVID-19 в психбольнице — только пациенты.

Ранее в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий в Александровском районе.

По состоянию на утро 26 апреля коронавирус подтвердили у 1676 украинских медицинских работников.

Всего в Украине на данный момент зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусной болезнью.