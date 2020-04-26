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В Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев коронавируса

За сутки COVID-19 обнаружили у 492 человек

В Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев коронавируса В Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: Flickr

По состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 492 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 388 случаев;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область — 292 случая;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 348 случаев;

Закарпатская область — 329 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 731 случай;

Кировоградская область — 323 случая;

Город Киев — 1188 случаев;

Киевская область — 542 случая;

Львовская область — 348 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

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Николаевская область — 111 случаев;

Одесская область — 220 случаев;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 508 случаев;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 607 случаев;

Харьковская область — 147 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 70 случаев;

Черновицкая область — 1341 случай;

Черкасская область — 257 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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По состоянию на утро 26 апреля в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24 842 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий в Александровском районе.

По состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине было 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

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