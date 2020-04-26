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1 час назад

Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета — ВОЗ

Пока нет доказательств, чтобы утверждать, что у тех, кто переболел коронавирусной болезнью, обязательно возникает иммунитет

Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета — ВОЗ Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета — ВОЗ
Коронавирус. Фото: shutterstock.com

Выздоровление пациента от коронавирусной болезни Covid-19 не ограждает его от повторного заражения.

Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC.

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"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что пока нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от болезни Covid-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения", — говорится в сообщении.

В то же время существует мнение, что люди, которые преодолели коронавирус, могут вырабатывать антитела, способные обезвреживать вирус, таким образом, предотвращая повторное заражение.

Тестирование на антитела, с целью выявить, был ли у человека в прошлом коронавирус, пока считается одним из факторов на пути выхода из карантина.

Впрочем, как считают в ВОЗ, антитела не защищают от нового заражения Covid-19.

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По состоянию на утро 25 апреля в мире зафиксированы 2 831 860 случаев коронавируса, в частности, 807 010 человек выздоровели и 197 318 — умерли.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине было 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

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