Страхование и финуслуги 20 минут назад

Пандемия Covid-19 станет самой страшной катастрофой для страхования — эксперт

Ожидаемые совокупные издержки от пандемического кризиса будут исчисляться сотнями миллиардов долларов

Пандемия Covid-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.

Такое мнение выразил руководитель Лондонского Lloyd"s Джон Нил. По его словам, текущеая эпидемия коронавируса более разрушительна, чем террористическая атака 11 сентября.

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Свою позицию Джон Нил аргументирует тем, что негативное воздействие пандемии имеет несравнимо более широкий охват рисков, — от отмены события до прерывания бизнеса.

Ожидаемые совокупные издержки от пандемического кризиса, по мнению Нила, будут исчисляться сотнями миллиардов.

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Шансы на то, что рынок получит что-либо, кроме серьезных убытков в 2020 году, равны нулю", — добавил Нил.

Накануне крупнейшая в Китае страховая группа Ping An Insurance сообщила о рекордном падении квартальной прибыли за период с 2011 года. Пандемия коронавируса и связанные с нею рыночные проблемы привели к падению показателя квартальной прибыли на 42,7% до 26,06 млрд юаней (%3,7 млрд). В Ping An ожидают, что влияние пандемии скажется на дальнейшем замедлении бизнеса, снижении инвестиционного результата и усилении кредитных рисков.

По мнению экспертов, ожидаемая рецессия 2020 года вдвое превзойдет глобальный финансовый кризис 2008 года, но также будет одной из самых коротких.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.

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