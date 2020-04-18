Глава Allianz сравнил последствия пандемии COVID-19 для страховщиков с ударом метеорита

Последствия пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 для мировых страховых компаний будут "как удар метеорита".

Такое мнение в интервью Bloomberg высказал главный исполнительный директор немецкой страховой группы Allianz Оливер Бейт.

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При этом, по его словам, у компании достаточно ресурсов, чтобы противостоять пандемическому кризису.

Бейт подчеркнул, пандемия коронавируса перевернула бизнес-модели страховщиков и приведет к огромным убыткам в отрасли.

Пандемия поразила отрасль "как удар метеорита", и пока неизвестно, какие убытки будут в связи с прерыванием бизнеса застрахованных клиентов, но эта сумма будет огромной. Я могу сказать, что во всех секторах, будь то прерывание в бизнесе, туристическое и страхование сферы развлечений, будут огромные потери для отрасли в будущем", — сказал Бейт.

Бейт выступил сразу после того, как правительство Германии обнародовало план по поддержанию страховых компаний. Allianz — одна из компаний, которая выиграет, потому что одно из ее подразделений, Euler Hermes Group , входит в число ведущих игроков на этом рынке, отмечает Bloomberg.

Согласно плану, немецкое правительство покроет потери в 30 млрд евро ($33 млрд) для коммерческих кредитных страховщиков. Взамен страховые компании передадут 65% своих премий правительству, продолжая предоставлять страховое покрытие.

Ранее аналитики швейцарской перестраховочной компании Swiss Re прогнозируют "нетипичную" рецессию, которая станет следствием пандемии Covid-19.

По мнению экспертов, ожидаемая рецессия 2020 года вдвое превзойдет глобальный финансовый кризис 2008 года, но также будет одной из самых коротких.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.