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40 минут назад

Мировой страховой гигант наращивает инвестиции из-за коронавируса

Около 900 тысяч держателей полисов страхования жизни обновили свою страховку с помощью онлайн-каналов

Мировой страховой гигант наращивает инвестиции из-за коронавируса Мировой страховой гигант наращивает инвестиции из-за коронавируса
Фото: YouTube

Эпидемия коронавируса и приостановка работы китайских предприятий в карантинной зоне вынуждает страхового гиганта Ping An нарастить инвестиции в развитие цифровых продуктов.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на South China Morning Post, для бесперебойной работы банков, страховых компаний и медицинских учреждений важно наличие инновационных цифровых технологий, с помощью которых обслуживание клиентов можно производить дистанционно в режиме онлайн.

"Эта борьба с эпидемией подчеркивает важность технологий для преобразования страны и отраслей", — заявил глава Ping An.

По его словам, около 900 тысяч держателей полисов страхования жизни обновили свою страховку с помощью онлайн-каналов.

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Приверженность Ping An цифровым продуктам позволило нарастить на 16% численность клиентской базы до более чем 515 млн человек.

Напомним, ранее государственная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что по состоянию на 18 февраля число погибших в результате эпидемии коронавируса достигло 2004 человека.

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