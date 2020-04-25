Число умерших от коронавируса в Украине превысило 200 человек

По состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 377 случаев;
Волынская область — 212 случаев;
Днепропетровская область — 240 случаев;
Донецкая область — 27 случаев;
Житомирская область — 337 случаев;
Закарпатская область — 286 случаев;
Запорожская область — 171 случай;
Ивано-Франковская область — 700 случаев;
Кировоградская область — 306 случаев;
Город Киев — 1159 случаев;
Киевская область — 519 случаев;
Львовская область — 317 случаев;
Луганская область — 28 случаев;
Николаевская область — 103 случая;
Одесская область — 183 случая;
Полтавская область — 169 случаев;
Ровенская область — 483 случая;
Сумская область — 94 случая;
Тернопольская область — 565 случаев;
Харьковская область — 125 случаев;
Херсонская область — 79 случаев;
Хмельницкая область — 66 случаев;
Черновицкая область — 1308 случаев;
Черкасская область — 249 случаев;
Черниговская область — 22 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на коронавирус.
В ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).
Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки — их регистрируют как украинские производители, также есть немецкие и американские аналоги.
Главное, чтобы подтвердили (эффективность — Delo.ua) именно этих ИФА-тестов на антитела к новому коронавирусу. Сейчас появилось большое количество тестов на коронавирус.