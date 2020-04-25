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В одном из общежитий Запорожья произошла вспышка коронавируса: 11 больных

Сейчас общежитие закрыто, а в здании проводят санитарную обработку

В одном из общежитий Запорожья произошла вспышка коронавируса: 11 больных В одном из общежитий Запорожья произошла вспышка коронавируса: 11 больных
Вспышка коронавируса в общежитии. Фото: nashkiev.ua

В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий в Александровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

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По данным мэрии, коронавирус был обнаружен у 11 жильцов общежития.

В настоящее время общежитие закрыто, а в здании проводят санитарную обработку. Предполагается, что на заражение коронавирусом проверят всех жителей.

Указано, что мэр поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, чтобы рассмотреть ситуацию со вспышкой в общежитии.

Ранее сообщалось, что в Одессе вспышка коронавируса произошла в доме для пожилых людей. Из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима коронавирусом заболели трое медиков и двое обитателей пансиона.

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В свою очередь в Киевской области вспышка коронавируса была зафиксирована еще в 2 общежитиях. В частности, больных коронавирусом обнаружили в общежитии села Петропавловское и в общежитии Гостомеля. В зданиях проведут санитарную обработку, а жителей проверят на инфицирование.

Перед этим в одном из общежитий города Вишневое, фактически являющимся пригородом Киева, была зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Тогда было выявлено 37 случаев заболевания и 2 летальных случая от COVID-19.

По состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине было 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

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