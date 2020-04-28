В аэропорт "Борисполь" прибыл эвакуационный самолет из Майами с украинцами на борту (ФОТО)

В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл рейс с эвакуированными из Майами (США) украинцами, большинство из которых воспользовались возможностью самоизоляции на дому с условием регистрации в приложении "Дій вдома", часть отправилась на обсервацию.

Об этом сообщили пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры. После приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками провели температурный скрининг всем без исключения пассажирам.

"Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было. Добавим, что пограничники при осуществлении контрольных процедур находились в средствах индивидуальной защиты, а те, кто проводили соответствующие формальности непосредственно на борту самолета, проверяли заполнения пассажирами соответствующих регистрационных форм — еще и в защитных костюмах", — говорится в сообщении.

И хотя все пассажиры этого рейса настраивались на обязательную обсервацию, по прилету в Украину у них появился выбор. Правительство Украины внесло изменения в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа.

"Теперь желающие на две недели изолироваться дома имеют такую ​​возможность при условии регистрации в приложении "Дій вдома". Пассажирам рейса из Майами, которые оказали предпочтение не обсервации, а самоизоляции с использованием приложения, представители Мининфраструктуры оказали помощь в регистрации", — отмечают в Госпогранслужбе.

В общей сложности, "Дій вдома" на свои гаджеты установили почти две сотни пассажиров этого самолета. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы проверили внесения этими лицами информации в приложение.

Впоследствии эти пассажиры отправились на самоизоляцию по указанному адресу. Остальные лица, прибывшие из США, отправились на обсервацию.

Ранее сообщалось, что 26 апреля авиакомпания МАУ выполнит прямой рейс из Киева в Майами.

Кроме этого, 28 апреля в Украину прибудет рейс из Швеции с эвакуированными украинцами, что фактически означает возобновление авиарейсов для возвращения граждан из-за рубежа.